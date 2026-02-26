Χαλκιδική: Βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά – «Ήταν μέσα σε βαλίτσα» περιγράφει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου που την βρήκε

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες στη Χαλκιδική, για τη σακούλα που βρέθηκε νωρίτερα, από τον πρόεδρο του Πευκοχωρίου, σε αγροτοδασική έκταση της περιοχής. Μέσα σε αυτή, όπως ο ίδιος περιέγραψε, ήταν ανθρώπινα οστά.

Ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, ήταν στην περιοχή για εργασίες στην αγροτοδασική έκταση, όταν μαζί με τους εργάτες του εντόπισε τη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά. Όλα αυτά στην περιοχή του Γλαρόκαβου, γύρω στις 17:30 το απόγευμα της Πέμπτης (26/2/26).

Όπως περιέγραψε στο newsit.gr, ο Γιώργος Τσιρκούδης, πρόεδρος Πευκοχωρίου: «Ήταν γύρω στις 17:30 σήμερα και μαζί με ένα φίλο μου το εντόπισα. Πήγαμε από το πρωί για να καθαρίσουμε τον χώρο, είχα κόψει ένα δέντρο εγώ, ένα πεύκο. Πήγα να δω ένα πηγάδι και την ώρα που φεύγαμε ο φίλος μου είδε μια σακούλα τυλιγμένη όπως βλέπουμε στις ταινίες και σκεφτήκαμε τι μπορεί να είναι αυτό».

«Πήγαμε και είδαμε τη σακούλα που είχε τυλιγμένο το πτώμα και δίπλα είχε μια βαλίτσα με κουβέρτες» συμπληρώνει ο κύριος Τσιρκούδης.

«Η σακούλα με το πτώμα πρέπει να ήταν μέσα στη βαλίτσα και λογικά λόγω των εργασιών που κάναμε στην περιοχή η σακούλα έπεσε έξω. Είχε αίματα η κουβέρτα. Στην αρχή το πέρασα για ζώο αλλά μετά κατάλαβα ότι πρόκειται για άνθρωπο. Είδα τα χέρια φαίνονταν καθαρά. Είχε και δαχτυλίδι στο χέρι. Πιστεύω ότι ήταν παραπάνω από χρόνο, δεν πρέπει να είναι πολύ πρόσφατο. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα».

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τα οστά ανήκουν σε γυναίκα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα οστά ανήκουν σε γυναίκα που φορούσε φούστα και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Για την ταυτότητα της γυναίκας έχουν αρχίσει να ερευνώνται οι φάκελοι με τις γυναίκες που έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένες ενώ στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών.

Η υπόθεση πάντως, εκτιμάται ως εξαιρετικά σοβαρή από την Αστυνομία…