Χαλκιδική: Λύκος «κόβει» βόλτες δίπλα σε κάτοικο στη Νικήτη – Ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Ανησυχία και αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Νικήτη Χαλκιδικής η παρουσία ενός άγριου ζώου, το οποίο εκτιμάται ότι είναι λύκος, καθώς σε βίντεο έχει καταγραφεί να πλησιάζει σε πολύ μικρή απόσταση έναν κάτοικο της περιοχής.

Ο λύκος στην Νικήτη Χαλκιδικής κινείται άνετα ανάμεσα σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς να φαίνεται επηρεάζεται από τα φώτα ή την παρουσία ανθρώπων.

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Κάποια στιγμή κατευθύνεται προς έναν κάτοικο που βρίσκεται στο σημείο. Μόλις εκείνος αντιλαμβάνεται την παρουσία του και σηκώνεται, το ζώο απομακρύνεται τρέχοντας.

Ο προβληματισμός είναι μεγάλος, καθώς ο λύκος εμφανίστηκε σε περιοχή με αρκετό κόσμο. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως οι εμφανίσεις άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές ή γύρω από αυτές έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Όπως αναφέρουν, εκτός από λύκους, στην ευρύτερη περιοχή κάνουν συχνά την εμφάνισή τους και τσακάλια, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας οι χαρακτηριστικοί ήχοι τους ακούγονται σε μεγάλη απόσταση.

Ανάλογες αναφορές υπάρχουν και από τον Νέο Μαρμαρά, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί δύο ή τρία περιστατικά επιθέσεων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί αν τα περιστατικά αυτά σχετίζονται με το ίδιο ζώο που καταγράφηκε στη Νικήτη.