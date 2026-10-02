Ελλάδα

Στρατιωτικοί συμμετείχαν σε κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων

Τα κέρδη εκτιμώνται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα στην πλατφόρμα.
Αστυνομικός
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ /EUROKINISSI)
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Ένα κύκλωμα που εξαπατούσε άτομα τα οποία έκαναν επενδύσεις κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η αστυνομία στη βόρεια Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων μεταξύ των οποίων και εννέα στρατιωτικοί.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται και δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Την υπόθεση έφερε εις πέρασαν η Ασφάλεια Κατερίνης.

Το κύκλωμα εξαπατούσε επενδυτές, καθώς τους έπειθαν να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα μέσω πλατφόρμας που ελεγχόταν από την οργάνωση. Τα κέρδη εκτιμώνται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα στην πλατφόρμα.

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την εξάρθρωσή της. Μάλιστα, για τη λειτουργία του κυκλώματος είχαν δημιουργηθεί γραφεία σε Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και σε νησί της Δωδεκανήσου.

Κάθε μέλος του κυκλώματος που έφερε νέα άτομα στην οργάνωση, λάμβανε μπόνους από τα αρχηγικά στελέχη, τα οποία φέρονται να είχαν τον έλεγχο της απάτης.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται αρχικά να έδιναν στους επενδυτές την εντύπωση ότι μπορούσαν να αποκομίσουν κέρδη από τις επενδύσεις τους, ενώ στη συνέχεια δεν τους επέστρεφαν το κεφάλαιο που είχαν τοποθετήσει.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και εννέα ακόμη Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ένα ακόμη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και στα γραφεία της εγκληματικής ομάδας, κατασχέθηκαν περίπου 300.000 ευρώ, πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και έγγραφα.

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