Όλυμπος: Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση οι 6 μαθητές – Βίντεο με την αεροδιακομιδή τους από το καταφύγιο

Στο νοσοκομείο και υπό την φροντίδα των γιατρών τους βρίσκονται πλέον οι 6 ανήλικοι μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας στον Όλυμπο, τα ξημερώματα (02.10.2026).

Οι έξι 17χρονοι μαθητές ιδιωτικού σχολείου βρέθηκαν στο καταφύγιο του Ολύμπου στα πλαίσια σχολικής εκδρομής. Τα ξημερώματα εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης με αποτέλεσμα οι καθηγητές τους να καλέσουν σε βοήθεια.

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Εν τέλει, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκε για την υπόθεση ενώ το ΓΕΕΘΑ έστειλε ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή τους.

Οι Πυροσβέστες, τις πρώτες πρωινές ώρες, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους 17χρονους στο καταφύγιο του Ολύμπου και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, από όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.