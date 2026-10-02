Ελλάδα

Κακοκαιρία: Καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι την Κυριακή – Κόκκινη προειδοποίηση από ΕΜΥ

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Η κακοκαιρία χτυπά από το απόγευμα της Παρασκευής έως και το Σάββατο την Κρήτη ενώ στη συνέχεια μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα
Βροχή
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, επικαιροποίησε και σήμερα (02.10.2026) η ΕΜΥ λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει με βροχές και καταιγίδες την χώρα μας και κυρίως το νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

Η κακοκαιρία θα συνεχίζει να πλήττει με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, μέχρι και την Κυριακή.

Όπως αναφέρεται, αναμένονται έντονες καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο, στην Κρήτη. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς τα Δωδεκάνησα, σαρώνοντας τα συγκεκριμένα νησιά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής.

Δείτε πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν θυελλώδεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο τόσο σήμερα, όσο και το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε ποιες περιοχές θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι:

Το επικαιροποιημένο δελτίο από την ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο καιρός από το meteo.gr

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές σε ανατολικά ηπειρωτικά, Σποράδες, Κυκλάδες Εύβοια και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια.

Πιο αναλυτικά:

Για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς), 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 24 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h).

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.

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