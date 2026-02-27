Χαλκιδική: Μουμιοποιημένη η σορός που βρέθηκε σε χωράφι – Εγκληματική ενέργεια «βλέπουν» οι αρχές

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την μουμιοποιημένη σορό που βρέθηκε την Πέμπτη (2602.2026) τυλιγμένη σε σακούλα, σε αγροτοδασική περιοχή στην Χαλκιδική.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ανήκει σε γυναίκα. Το φύλο της σορού αλλά και η αιτία θανάτου θα διευκρινιστεί από την ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται τις επόμενες ώρες. Η σορός βρέθηκε κοντά στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αλλά και ιατροδικαστικής ώστε να καταγράψουν όλα τα στοιχεία και να συλλέξουν τη σορό η οποία βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έλειπαν και κάποια μέλη της, γεγονός που δημιουργεί υποψίες στις αστυνομικές δυνάμεις. Από τα -μέχρι τώρα- στοιχεία, οι αρχές «βλέπουν» εγκληματική ενέργεια.

Η σορός βρέθηκε τυλιγμένη με κουβέρτα και μέσα σε μαύρη σακούλα. Δίπλα της βρέθηκε μία βαλίτσα.

Στο χέρι της σορού βρέθηκε και ένα χρυσό δαχτυλίδι το οποίο όμως δεν «μαρτυρά» πληροφορίες για την ταυτότητα του θύματος.

Η σορός της γυναίκας θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου θα γίνει έλεγχος DNA και άλλες εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά υποθέσεις εξαφανίσεων γυναικών από την περιοχή, ώστε να εξακριβωθεί αν η σορός ανήκει σε μία από αυτές τις γυναίκες.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εστιάζουν στο χρονοδιάγραμμα του θανάτου και στα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο το θύμα.

«Η κουβέρτα είχε αίματα»

Ο Γιώργος Τσιρκούδης, πρόεδρος Πευκοχωρίου που βρήκε τη σορό, μίλησε στο newsit.gr αναφέροντας:

«Ήταν γύρω στις 17:30 σήμερα και μαζί με ένα φίλο μου το εντόπισα. Πήγαμε από το πρωί για να καθαρίσουμε τον χώρο, είχα κόψει ένα δέντρο εγώ, ένα πεύκο. Πήγα να δω ένα πηγάδι και την ώρα που φεύγαμε ο φίλος μου είδε μια σακούλα τυλιγμένη όπως βλέπουμε στις ταινίες και σκεφτήκαμε τι μπορεί να είναι αυτό».

«Πήγαμε και είδαμε τη σακούλα που είχε τυλιγμένο το πτώμα και δίπλα είχε μια βαλίτσα με κουβέρτες» συμπληρώνει ο κύριος Τσιρκούδης.

«Η σακούλα με το πτώμα πρέπει να ήταν μέσα στη βαλίτσα και λογικά λόγω των εργασιών που κάναμε στην περιοχή η σακούλα έπεσε έξω. Είχε αίματα η κουβέρτα. Στην αρχή το πέρασα για ζώο αλλά μετά κατάλαβα ότι πρόκειται για άνθρωπο. Είδα τα χέρια φαίνονταν καθαρά. Είχε και δαχτυλίδι στο χέρι. Πιστεύω ότι ήταν παραπάνω από χρόνο, δεν πρέπει να είναι πολύ πρόσφατο. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα».