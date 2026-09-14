Ελλάδα

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Κιβωτός της Ορθοδοξίας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, η εφημερίδα «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» κατόπιν μεγάλης ζήτησης, επανακυκλοφορεί ολόκληρη την Συλλογής της και κάθε εβδομάδα σάς προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται στο εξώφυλλο της εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» είναι ενδεικτικές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εικόνων, αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

* όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία

* βυζαντινής τεχνοτροπίας

* σε κανονικό μέγεθος

* με ειδική προστατευτική θήκη

* με μία πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας.

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
351
209
164
157
95
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo