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Καλαμάτα: Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα ζητήσει ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας – Το Σάββατο η απολογία του

Ο 41χρονος οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας το πρωί της Πέμπτης
Ανανεώθηκε πριν 6 λεπτά
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα
Ο δράστης και το θύμα της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα
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Νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο ζήτησε και έλαβε ο 41χρονος της δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (1.6.26).

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια Καλαμάτας το πρωί της Πέμπτης (4.6.26).  Ο 41χρονος ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο καθώς όπως ισχυρίζονται οι δικηγόροι του η δικογραφία εμπλουτίζεται με όλο και περισσότερα στοιχεία τα οποία χρήζουν εξέτασης και ανάγνωσής τους.

Παράλληλα, ο άνθρωπος που κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στο φως καθημερινά, η άτυχη γυναίκα βίωνε ένα δράμα από τον σύζυγό της εδώ και αρκετό καιρό, όμως κανείς δεν περίμενε ότι έφτανε στη δολοφονία.

«Αν ποτέ μου συμβεί κάτι πάρτε την αστυνομία θα με έχει σκοτώσει ο άντρας μου», είπαν φίλοι της Βασιλικής ότι τους είχε πει εκείνη πριν λίγο καιρό δημιουργώντας ανησυχία στους αγαπημένους της.

Δείτε τη στιγμή που ο 41χρονος φτάνει στον ανακριτή:

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες κοντινών της ανθρώπων, ο 41χρονος φαίνεται να προσπαθούσε να περιορίζει καθημερινά την 39χρονη, αφού φέρεται να είχε τοποθετήσει μια συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει κάθε κίνηση της 39χρονης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να δημιουργήσει και ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της 39χρονης στα social media.

Η κηδεία της Βασιλικής πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο Καλαμάτας, το απόγευμα της Τετάρτης (03.06.2026), σε κλίμα βαθιάς οδύνης με τραγική φιγούρα την αδερφή της 39χρονης η οποία εμφανίστηκε σχεδόν υποβασταζόμενη από τους δικούς της ανθρώπους.

Αυτό που περιμένουν τώρα όλοι οι δικοί της άνθρωποι είναι να βρει τη δικαίωση που της αξίζει μετά από τη φρικτή αυτή δολοφονία.

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