Χανιά: Ακόμα μία βάρκα με 65 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Γαύδου

Οι 65 μετανάστες διασώθηκαν και πιθανότατα θα μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.
Σκάφος Λιμενικού
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης έγινε σήμερα το πρωί, Σάββατο (30/8/2025) στα Χανιά, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, όπου εντοπίστηκε να πλέει στα ανοιχτά μία φουσκωτή λέμβος με 65 μετανάστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε από σκάφος της Frontex νότια της Γαύδου στα Χανιά και οδηγήθηκε στο λιμάνι του Καραβέ.

Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους από τις αρμόδιες αρχές.

Οι 65 διασωθέντες πιθανότατα θα μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

