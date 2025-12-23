Χανιά: Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού – «Περιμένουμε σήμερα να μάθουμε αν είναι ζωντανός»

Για 17η μέρα συνεχίζεται η αγωνία για την οικογένεια του Αλέξη Τσικόπουλου, του 33χρονου γιατρού ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στα Χανιά και από τότε δεν έχει δώσει κάποιο σημείο ζωής.

Με την φωτογραφία του γιου της στα χέρια και με την ελπίδα να βρει τον γιο της συνεχίζει να ψάχνει η μητέρα του 33χρονου γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί μαρτυρίες ότι έχουν δει τον 33χρονο γιατρό να κινείται σε γνωστό σούπερ μάρκετ στα Χανιά, με την αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα και συλλογή στοιχείων για αν επιβεβαιώσει τα στοιχεία.

«Περιμένουμε σήμερα να πάρει η αστυνομία το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να δούμε αν το παιδί μας είναι ζωντανό», λέει στο newsit.gr ο πατέρας του Αλέξη.

Παρά τις προσπαθείς τις αστυνομίας και των δικών του ανθρώπων που ψάχνουν για την τύχη του 33χρονου γιατρού, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να βοηθήσει την έρευνα. Μάλιστα, με την απόπειρα εξαπατήσης της οικογένειας από τον 54χρονο ιδιωτικό ερευνητή χάθηκε αρκετός χρόνος από τις έρευνες τα πρώτα 24ωρα.

«Δεν έχουμε κάποιο νέο και οι μέρες περνάνε, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στο τέλος», συμπληρώνει ο πατέρας του 33χρονου. Τελευταία φορά που μίλησαν ήταν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν ο γιατρός του είχε ζητήσει να πάει στην Κρήτη γιατί δεν ήταν καλά. Όταν έφτασε εκεί… δεν τον βρήκε.

Ο νεαρός γιατρός μετά από τη επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του πήρε το αυτοκίνητο του και πήγε βόλτα. Λίγες ώρες αργότερα, το αυτοκίνητο βρέθηκε σε μια κοντινή περιοχή με βλάβη. Τότε ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο 33χρονος Αλέξης Τσικόπουλος φαίνεται να αντιμετώπιζε κάποια επαγγελματικά αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Τις προηγούμενες μέρες είχε πάει κανονικά στον νοσοκομείο όπου και εργαζόταν και κανείς δεν είχε καταλάβει αν το προβλημάτιζε κάτι.