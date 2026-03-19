Χανιά: Η συγκινητική ιστορία της «Μπέλλας», του «Χάτσικο» της Παλαιόχωρας

Μία ιστορία αφοσίωσης και ανιδιοτελούς αγάπης που θυμίζει πως για κάποια πλάσματα, η απώλεια δεν σημαίνει ποτέ και «τέλος»
Πέρασαν δύο χρόνια που πέθανε ο άνθρωπος που τη φρόντιζε, αλλά η «Μπέλλα», το «Χάτσικο» της Παλαιόχωρας στα Χανιά συνεχίζει μόνη τη διαδρομή της βόλτας που έκαναν μαζί.

Όσο ήταν εν ζωή το «αφεντικό» της, η «Μπέλλα» πήγαινε μαζί του από την Κουντούρα μέχρι την παραλία του Κριού της Παλαιόχωρας στα Χανιά, αλλά πλέον περιμένει σαν άλλο «Χάτσικο» να φανεί ο κύριός της.

Οι ντόπιοι που ξέρουν την ιστορία της, τη φροντίζουν και τη γεμίζουν με χάδια όταν την βλέπουν.

Κάποτε στην παρέα ήταν τρεις: ο Γρηγόρης έκανε πάντα την βόλτα του μαζί με τα δύο του σκυλιά, την «Μπέλλα» και ένα ακόμη ημίαιμο αδέσποτο. Σήμερα η υπερήλικη σκυλίτσα έχει μείνει μόνη…

Όπως ανέφεραν κάτοικοι στο zarpanews.gr, ο Γρηγόρης ήταν Γερμανός φυσιολάτρης που από τα νιάτα του αγάπησε τη γη και τη θάλασσα της Παλαιόχωρας.

Αποφάσισε να μείνει εκεί και ζούσε από το ψάρεμα, ενώ αργότερα έπιασε δουλειά σε ένα συσκευαστήριο της περιοχής. Το σπίτι του ήταν ένα τροχόσπιτο, ένα μικρό καταφύγιο που χωρούσε τον ίδιο και τα σκυλιά του – την οικογένειά του.

Ο Γρηγόρης, ο Γερμανός που αγάπησε την «Μπέλλα» και τα Χανιά

Τα απογεύματα, μετά τη δουλειά, κάνανε πάντα την βόλτα τους μέχρι την παραλία του Κριού και έπειτα επέστρεφαν πίσω. Ήταν η ρουτίνα τους και η καθημερινή τους συνήθεια.

Μέχρι που, πριν δύο χρόνια, ο Γρηγόρης αρρώστησε από καρκίνο. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όμως δεν τα κατάφερε.

Τα σκυλιά έμειναν πίσω να περιμένουν. Το ένα από αυτά, σκοτώθηκε από αυτοκίνητο. Κι έτσι η «Μπέλλα» απέμεινε μόνη.

Απο τότε συνεχίζει ακόμη τη διαδρομή κάθε μέρα, σαν να κρατά ζωντανή μία συνήθεια που έγινε μνήμη.

Σαν να τον ψάχνει ακόμα, σαν να περιμένει.

Μία ιστορία αφοσίωσης και ανιδιοτελούς αγάπης που θυμίζει πως για κάποια πλάσματα, η απώλεια δεν σημαίνει ποτέ και «τέλος».

