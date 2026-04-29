Χανιά: Με κακώσεις στο πρόσωπο ο 4χρονος μετά την επίθεση από τον σκύλο – Μάχη από τους γιατρούς για την σταθεροποίησή του

Στη ΜΕΘ και σε σοβαρή κατάσταση, παραμένει ο 4χρονος μετά την επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στα Χανιά, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον σταθεροποιήσουν μετά τα πολλαπλά και πολύωρα χειρουργεία στα οποία προχώρησαν.

Η επίθεση έγινε στον Βατόλακκο Χανίων, και ενώ ο 4χρονος έπαιζε με την γιαγιά του στην αυλή του σπιτιού τους. Σε μια στιγμή το παιδί χάθηκε από τα μάτια της ηλικιωμένης και προσέγγισε τον σκύλο για να τον χαϊδέψει. Εκείνο του επιτέθηκε και στο σημείο επικράτησε πανικός με το μικρό παιδί να κλαίει, να ουρλιάζει και να αιμορραγεί.

Αμέσως μεταφέρθηκε ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων αλλά ακολούθησε η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου.

Πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του.

Το μικρό παιδί έχει υποβληθεί σε πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που υπέστη σε κεφάλι και πρόσωπο.

Φέρει κακώσεις κοντά στα μάτια, τα αυτιά, τα ιγμόρεια και τη μύτη ενώ οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το σταθεροποιήσουν.

Κατοικίδιο της οικογένειας ο σκύλος που κατασπάραξε το παιδί

Αυτό που προκαλεί ερωτήματα είναι το γεγονός πως το σκυλί ήταν της οικογένειας του 4χρονου και όχι κάποιο αδέσποτο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ το παιδί βρίσκονταν με την γιαγιά του στην αυλή του σπιτιού τους, εκείνο προσέγγισε τον τετράποδο φίλο του για να τον χαϊδέψει και το σκυλί του επιτέθηκε προκαλώντας του εκτεταμένα τραύματα.

Φέρεται πως το σκυλί είχε μεγαλώσει μαζί με το παιδί και την οικογένειά του.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, καθώς και τυχόν ευθύνες που σχετίζονται με τη φύλαξη του ζώου.