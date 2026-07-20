Χανιά: Νέο βίντεο από το τροχαίο με το ασθενοφόρο – «Όλα έγιναν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα», η μαρτυρία διασώστη

Μια νοσηλεύτρια που γυρνούσε από την νυχτερινή της βάρδια, δυο διασώστες του ΕΚΑΒ και ένας ασθενής που είχε υποστεί ανακοπή ήταν τα πρόσωπa του ενεπλάκησαν στο χθεσινό τροχαίο ατύχημα με ασθενοφόρο στα Χανιά, μόλις λίγα μέτρα από το νοσοκομείο «Άγιος Γεώργιος».

Στις νέες φωτογραφίες που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr φαίνονται οι σοβαρές ζημιές που υπέστησαν το δύο οχήματα. Μάλιστα όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύγκρουσης το ασθενοφόρο τούμπαρε και από θαύμα δεν είχαμε κάποιο θάνατο.

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Μάλιστα, στο νέο βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr έχει καταγραφεί η στιγμή που γίνονται προσπάθειες για να σηκώσουν το ασθενοφόρο που είχε ντεραπάρει.

Ο Βαγγέλης Σγουράκης διασώστης του ΕΚΑΒ Χανίων περιγράφει τα όσα είδε με το που έφτασε στο σημείο μετά την σύγκρουση. Ο ίδιος μαζί με άλλα μέλη του του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο. «Δεχτήκαμε μια κλήση από το τηλεφωνικό μας κέντρο για έναν άνδρα που δεν αισθανόταν καλά. Όταν έφτασε στο σημείο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, διαπιστώσαμε ότι είχε υποστεί ανακοπή και ξεκινήσαμε αμέσως το πρωτόκολλο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Η προσπάθεια συνεχίστηκε και μέσα στο ασθενοφόρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής προς το νοσοκομείο. Κατά τη μεταφορά του ασθενούς συνέβη το τροχαίο. Όταν έφτασα στο σημείο, ο ένας διασώστης είχε ήδη απεγκλωβιστεί μόνος του, ενώ τον δεύτερο τον απεγκλωβίσαμε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής από το πίσω μέρος του ασθενοφόρου. Παραλάβαμε τον ασθενή και συνεχίσαμε την προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης μέχρι να τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο. Παράλληλα, έφτασε και δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τους δύο διασώστες για να μεταφερθούν επίσης στο νοσοκομείο» περιγράφει.

«Όλοι βρισκόμασταν σε κατάσταση σοκ. Το συμβάν έγινε ξαφνικά και κανείς δεν το περίμενε» λέει στο newsit.gr o Βαγγέλης Σγουράκης διασώστης και μέλος της τριμελούς επιτροπής των εργαζομένων ΕΚΑΒ Κρήτης. «Η οδηγός του Ι.Χ., που είναι νοσηλεύτρια στα Επείγοντα, είχε μόλις σχολάσει από τη βάρδιά της και επέστρεφε στο σπίτι της. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε χρόνος για πολλά λόγια, όλοι προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση και να βοηθήσουμε. Μετά μίλησα με τους συναδέλφους του πληρώματος του ασθενοφόρου. Μου εξήγησαν ότι είχαν ήδη ενημερώσει το νοσοκομείο να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την άφιξη του περιστατικού, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

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Το ασθενοφόρο κινούνταν με αναμμένο φάρο και σειρήνα, ώστε να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς συνέβη η σύγκρουση. Από όσα μου περιέγραψαν, όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Κανείς δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το ασθενοφόρο έβγαινε από έναν κάθετο δρόμο, ενώ το Ι.Χ. κινούνταν σε κεντρική λεωφόρο. Ήταν μια κακιά στιγμή που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα» συμπληρώνει.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και του νοσηλευτικού προσωπικού για να σώζουν ζωές. «Βρέθηκα στο σημείο του τροχαίου επειδή ήμουν σε υπηρεσία και κλήθηκα να συνδράμω στις πρώτες βοήθειες. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλοι, διασώστες, νοσηλευτές και προσωπικό των νοσοκομείων, λειτουργούμε ως μία ομάδα με μοναδικό στόχο να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. Είναι μια κοινή προσπάθεια που πολλές φορές θεωρείται δεδομένη, όμως πίσω της κρύβεται μεγάλη ευθύνη και καθημερινός αγώνας. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ασθενής δεν κατέληξε εξαιτίας του τροχαίου. Είχε ήδη υποστεί ανακοπή πριν τον παραλάβουμε και σε όλη τη διάρκεια της διακομιδής γινόταν συνεχής προσπάθεια ανάνηψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα» καταλήγει.