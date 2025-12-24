Χανιά: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού – «Οι έρευνες είναι και πάλι στο μηδέν», λέει ο πατέρας του

Από το μηδέν ξεκινούν και πάλι από σήμερα οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο που συνεχίζει να αγνοείται για 17η ημέρα, με την οικογένεια του να αγωνιά για την τύχη του γιου τους.

Παρά το γεγονός ότι είχαν καταγραφεί μαρτυρίες ότι έχουν δει τον 33χρονο γιατρό να κινείται σε γνωστό σούπερ μάρκετ, με την αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα και συλλογή στοιχείων για να επιβεβαιώσει την μαρτυρία αυτή, οι πληροφορίες δεν ευσταθούσαν.

«Περιμένουν σήμερα να πάρει η αστυνομία το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να δούμε αν το παιδί μας είναι ζωντανό» δήλωσε στο newsit.gr ο πατέρας του Αλέξη το πρωί της Τρίτης 23.12.2025.

Στραμμένα ήταν τα βλέμματα των αρχών και στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας σούπερ μάρκετ στο οποίο υπήρξε μαρτυρία ότι εθεάθη ο 33χρονος γιατρός. «Πήγε η μητέρα του και είδε το υλικό δεν ήταν αυτός τελικά. Οι έρευνες είναι και πάλι στο μηδέν. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε τον γιο μας» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 33χρονου γιατρού.

Παρά τις προσπαθειες της αστυνομίας και των δικών του ανθρώπων που ψάχνουν για την τύχη του 33χρονου γιατρού δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να βοηθήσει την έρευνα.

Μάλιστα, με την απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας από τον 54χρονο ιδιωτικό ερευνητή χάθηκε αρκετός χρόνος από τις έρευνες τα πρώτα 24ωρα.

Ο νεαρός γιατρός μετά από τη επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του πήρε το αυτοκίνητο του και ξεκίνησε να πάει μια βόλτα, λίγες ώρες αργότερα το αυτοκίνητο του βρέθηκε σε μια κοντινή περιοχή με βλάβη. Τότε ξεκίνησαν όλα, με τους δικούς του να μην μπορούν να το βρουν και λίγα 24ωρα αργότερα βγήκε το silver alert.

Ο 33χρονος Αλέξης Τσικόπουλος φαίνεται να αντιμετώπιζε κάποια επαγγελματικά προβλήματα αλλά και κάποια ψυχολογικά. Η καθημερινότητά όμως δεν κλονίστηκε από τίποτα και είχε πάει κανονικά και στην βάρδια του λίγα 24ωρα πριν την εξαφάνισή του. Η οικογένεια και αυτές τις μέρες θα συνεχίσει τις έρευνες με την ελπίδα να βρεθεί το παιδί της και να είναι καλά.