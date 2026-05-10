Χανταϊός: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο – Σε καραντίνα στο «Αττικόν» για 45 μέρες

Θα μεταφερθεί πρώτα με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας
Το κρουαζιερόπλοιο Hondius με τα κρούσματα χανταϊού / REUTERS/Hannah McKay
Τέλος θα μπει σήμερα στο εφιάλτη των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius με τα κρούσματα χανταϊού ,αφού όλοι θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Ο 70χρονος Έλληνας μάλιστα που βρισκόταν μέσα στο μοιραίο πλοίο θα φτάσει σήμερα (10/5/2026) στην Ελλάδα και θα μπει σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί πρώτα με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης- νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

