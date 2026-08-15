Χάος στη Μάνη από τη σφοδρή νεροποντή: Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό στο Οίτυλο, δρόμοι έγιναν ποτάμια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ξαφνική και έντονη νεροποντή στη Μάνη ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, με την Κοκκάλα και το Οίτυλο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν.

Μέσα σε λίγη ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού σε περιοχές της Μάνης, κατέκλυσαν δρόμους και δημιούργησαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και άφησαν πίσω τους τοπία καταστροφής.

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Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Κοκκάλα, όπου η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο του χωριού σε ορμητικό χείμαρρο. Το νερό κατέβαινε με μεγάλη δύναμη προς τη θάλασσα, παρασύροντας ό,τι έβρισκε στην πορεία του.

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Σε ορισμένα σημεία, η στάθμη του νερού ανέβηκε σημαντικά, φτάνοντας μέχρι τα παράθυρα κτιρίων και εισχωρώντας στο εσωτερικό τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, τμήμα δρόμου μήκους περίπου 20 μέτρων έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, δείχνοντας το μέγεθος της ζημιάς που άφησε πίσω της η νεροποντή.

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Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στο Οίτυλο. Η ισχυρή βροχή μετέτρεψε σημεία του οικισμού σε έναν τεράστιο «καταρράκτη», με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με ορμή και να προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους.

Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές της έντασης των φαινομένων που έπληξαν τη Μάνη μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, δημιουργώντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και κτίρια.

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, περίπου από τις 16:30, έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.

Οι περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση, με βάση τις κλήσεις που δέχτηκε η Πυροσβεστική, ήταν κυρίως το Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο.

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη ανέφερε ότι “επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλίπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

Σημείωσε ότι λόγω αυτών των φαινομένων αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής αναγκάστηκα να ζητήσουν βοήθεια και εν τέλει απομακρύνθηκαν ασφαλώς”.

Στην περιοχή εξακολουθεί η βροχόπτωση και σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία από φέρτα υλικά.

Όπως δήλωσε η κ. Λυροφώνη μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει η πλήρης καταγραφή των ζημιών στη περιοχή.

Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Όπως είπε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, μία γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό στο Οίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της.

Ο υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων και την ετοιμότητα του ΕΣΥ, παρά τις συνθήκες που επικρατούν.

Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 15, 2026

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά.

Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο Μαριόλη, διότι με τεράστια προσωπικά προσπάθεια διέσωσαν και μεταφέρουν στο Νοσοκομείο της Σπάρτης, γυναίκα κτυπημένη σοβαρά στο Οίτυλο της Μάνης από κεραυνό, μέσα στο αυτοκίνητο της. Όλα θα πάνε καλά».