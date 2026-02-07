Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής των μεταναστών στο πολύνεκρο επεισόδιο

Ο Μαροκινός, είχε πάρει 24ωρη προθεσμία και τελικά οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πρωτοδικών Χίου το απόγευμα του Σαββάτου (7/2/26).

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους μετανάστες που διασώθηκαν από το ναυάγιο στη Χίο, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του, όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω εικόνες του politischios.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του πλήρωσαν 3.000 ευρώ σε κάποιον που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με τον οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Η απολογία του κατηγορουμένου ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (7/2/26) και λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Μαροκινός προφυλακίζεται…