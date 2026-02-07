Ελλάδα

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής των μεταναστών στο πολύνεκρο επεισόδιο

Ο ίδιος προσπάθησε να αρνηθεί τις κατηγορίες ωστόσο μετανάστες που επέζησαν της τραγωδίας, έδειχναν εκείνον ως διακινητή
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ / EUROKINISSI

Ο Μαροκινός, είχε πάρει 24ωρη προθεσμία και τελικά οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πρωτοδικών Χίου το απόγευμα του Σαββάτου (7/2/26).

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους μετανάστες που διασώθηκαν από το ναυάγιο στη Χίο, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του, όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω εικόνες του politischios.gr

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του πλήρωσαν 3.000 ευρώ σε κάποιον που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με τον οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Η απολογία του κατηγορουμένου ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (7/2/26) και λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Μαροκινός προφυλακίζεται…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
135
116
98
90
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Άλλοι 1.400 αστυνομικοί στην Αττική – «Ενίσχυση εισοδήματος και βελτίωση συνθηκών εργασίας» οι προτεραιότητες
Οι πρώτοι 600 αστυνομικοί θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες και τα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής μέσα στην άνοιξη και οι υπόλοιποι 800 μέχρι το φθινόπωρο
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής
Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και καταιγίδες με λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά - Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ
Πλημμύρα
Newsit logo
Newsit logo