Ελλάδα

Χίος: Στην Αθήνα τα έξι παιδιά που ήταν ανάμεσα στους τραυματίες του ναυαγίου – Βίντεο με τη μεταφορά τους στο «Αγλαΐα Κυριακού»

Η επιχείρηση αφορούσε έξι ανήλικους, ηλικίας από 2,5 έως και 15 ετών που έφεραν κακώσεις στην σπονδυλική στήλη και κατάγματα
Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών το Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" στην Αθήνα που νοσηλεύονταν στη Χίο μετά την πολύνεκρη τραγωδία
Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών το Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" στην Αθήνα που νοσηλεύονταν στη Χίο μετά την πολύνεκρη τραγωδία / ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ / EUROKINISSI

Με επιτυχία έφτασαν στην Αθήνα τα έξι παιδιά, που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, μετά από σύνθετη επιχείρηση αεροδιακομιδής από το νησί.

Η κρίσιμη κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02.2026), όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από τη Χίο. Τα έξι παιδιά που ήταν ανάμεσα στους τραυματίες του ναυαγίου, έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στις 16:20, ενώ ένα ανήλικο διακομίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, για να είναι μαζί με τα αδελφάκια του.

«Ήταν μία συντονισμένη επιχείρηση όπου ενεπλάκησαν τα στελέχη του συντονιστικού των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, καθώς και με τον τομέα του ΕΚΑΒ της Χίου. Και τέλος με το συντονιστικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί όλη η επιχείρηση της διακομιδής, τόσο σαν αεροδιακομιδή όσο και σαν επίγεια διακομιδή, από την Ελευσίνα όπου προσγειωθήκαμε μέχρι το Νοσοκομείο Παίδων» λέει στο Orange Press Agency ο Σωκράτης Δούκας, ιατρός αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ.

«Από 2,5 έως 15 ετών οι τραυματίες, με σοβαρά κατάγματα και ανάγκη για χειρουργείο»

Αναφερόμενος στην κατάσταση των παιδιών, ο Σωκράτης Δούκας εξήγησε ότι η επιχείρηση «αφορούσε έξι ανήλικους, ηλικίας από 2,5 έως και 15 ετών, συνέπεια του ναυτικού δυστυχήματος στα ανοικτά της Χίου που έφεραν κακώσεις ως επί το πλείστον στην σπονδυλική στήλη — κατάγματα. Ένα περιστατικό έφερε κατάγματα άνω άκρου, ένα επιπλεγμένο κάταγμα, ένα επίσης ανήλικο ήταν με πυρετό».

Μάλιστα, διευκρίνισε πως οι ασθενείς χρήζουν πλέον εξειδικευμένης αντιμετώπισης: «Χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας πλέον, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Όσον αφορά για το κάταγμα του άνω άκρου, οι πληροφορίες είναι ότι το πιο πιθανό να χρειαστεί να χειρουργηθεί».

Πέρα από το ιατρικό σκέλος, η επιχείρηση είχε και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς λήφθηκε μέριμνα ώστε να μην χωριστούν οι οικογένειες. «Το τελευταίο ανήλικο διακομίστηκε μαζί με τους υπόλοιπους για κοινωνικούς λόγους, διότι ήταν μαζί με τα αδελφάκια του και τη μητέρα του» ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ.

Καταλήγοντας, ο Σωκράτης Δούκας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για το αίσιο αποτέλεσμα: «Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα και η κινητοποίηση και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μας δίνει το αποτέλεσμα που ήταν η ασφαλής αεροδιακομιδή αλλά και η επίγεια εν τέλει διακομιδή των ανήλικων αυτών ασθενών στον τελικό τους προορισμό που είναι το Νοσοκομείο Παίδων εδώ στην Αθήνα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
116
98
90
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο Παύλος Ντε Γκρες με γαλανόλευκη γραβάτα, η Μαρί Σαντάλ και ο Νικόλαος Ντε Γκρες στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Οι τρεις τους παρακολούθησαν τη φαντασμαγορική τελετή από τις εξέδρες, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή - Χαμόγελα και ενθουσιασμός στις εξέδρες του «Σαν Σίρο»
Ο Παύλος Ντε Γκρες, η σύζυγός του Μαρί Σαντάλ και ο αδελφός του, Νικόλαος Ντε Γκρες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου
Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο: «Η λέξη εισβολή μετατράπηκε σε εισβολείς, οτιδήποτε λέω δολίως παρερμηνεύεται»
«Ας αναλογιστούμε ποιες συντεχνίες και "ελίτ" αδιαφορούν υποκριτικά για τον άνθρωπο και την ασφάλειά του και μετατρέπουν την Ελλάδα σε επί πληρωμή "αποθήκη ψυχών"» γράφει η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού
«Δεν δώσαμε άδεια για πάρτι» λέει η Πρυτανεία – 313 προσαγωγές μετά τα σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ
Μέχρι τις 8:30 το πρωί, κλούβες των ΜΑΤ μετέφεραν τους προσαχθέντες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης
Σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ
30
Βιολάντα: Το ψυχικό αποτύπωμα που άφησε η τραγωδία και η δύσκολη πορεία της επόμενης μέρας
«Αυτό που πονά περισσότερο είναι η αίσθηση ότι ο κόσμος συνεχίζει ενώ η δική τους ζωή έχει παγώσει. Εκεί εμφανίζεται η μοναξιά του πένθους» εξηγεί η ψυχολόγος Γεωργία Γκοβίνα
Έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo