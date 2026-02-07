Ελλάδα

Χίος: Στον ανακριτή ο φερόμενος ως διακινητής των μεταναστών στο πολύνεκρο ναυάγιο

Ο ίδιος θα προσπαθήσει να «πετάξει» από πάνω του το ρόλο του διακινητή, παρά τις μαρτυρίες των μεταναστών που διασώθηκαν και λένε το αντίθετο
Μετά τη λήξη της 24ωρης προθεσμίας που είχε λάβει, ο Μαροκινός που φέρεται να είναι ο διακινητής των μεταναστών στο πολύνεκρο ναυάγιο, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πρωτοδικών Χίο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους μετανάστες που διασώθηκαν από το ναυάγιο στη Χίο, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του, όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω εικόνες του politischios.gr

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Ο άνδρας, που κατηγορείται για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, σύμφωνα με τον Alpha στην απολογία του επισημαίνει ότι δεν είναι διακινητής και δεν ξέρει να χειριστεί φουσκωτό.

Οι πληροφορίες λένε, ότι λίγο πριν το πολύνεκρο επεισόδιο στη θάλασσα της Χίου, έδωσε το χειρισμό του σκάφος σε άλλον μετανάστη για να μην κατηγορηθεί. 

Η απολογία του κατηγορουμένου ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα του Σαββάτου (7/2/26) και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθεί το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται. Κατά την υπερασπιστική του γραμμή, πρόκειται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα και τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το τραγικό περιστατικό, επιχειρώντας να πετάξει από πάνω του τον ρόλο του διακινητή.

