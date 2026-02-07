Ελλάδα

Χίος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς – «Άνθρωποι ήταν χτυπημένοι, είχαμε παιδιά με κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις»

«Από το 2015 και πριν είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς, αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε τότε» λέει αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων Μαρία Σαραντινίδου
Σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χίου
Σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χίου / EUROKINISSI / Φωτογραφία Κώστας Αναγνώστου

Πρωτόγνωρα ήταν τα περιστατικά που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει το ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της Χίου το βράδυ που συνέβη το ναυάγιο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τραγικά τη ζωή τους. Περισσότεροι από 20 Αφγανοί μετανάστες εντοπίστηκαν στη θάλασσα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσηλευτικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους και απιδιά, με γιατρούς και νοσηλευτές να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους σώσουν.

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του ναυαγίου, περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026), όταν έφταναν ασταμάτητα οι τραυματίες και οι σοροί όσων σκοτώθηκαν.

«Από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο. Αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε.

Αυτήν τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά. Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι.

Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας των νεκροτομών που ήρθαν ιατροδικαστές από την Αθήνα», είπε η Μαρία Σαραντινίδου.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02.2026) ξεκίνησε η κρίσιμη επιχείρηση αεροδιακομιδής 6 παιδιών που τραυματίστηκαν στο επεισόδιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη μεταφορά τους στην Αθήνα.

Τα παιδιά, τα οποία επέβαιναν στη μοιραία βάρκα που εμβόλισε σκάφος του λιμενικού με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 15 άνθρωποι και τα τραυματιστούν περισσότεροι από 20 μετανάστες, μεταφέρονται από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Παράλληλα, η ΕΔΕ για το ναυάγιο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο. Την ίδια ώρα οι ιατροδικαστικές που έγιναν στις σορούς έχουν ολοκληρωθεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
116
98
90
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο: «Η λέξη εισβολή μετατράπηκε σε εισβολείς, οτιδήποτε λέω δολίως παρερμηνεύεται»
«Ας αναλογιστούμε ποιες συντεχνίες και "ελίτ" αδιαφορούν υποκριτικά για τον άνθρωπο και την ασφάλειά του και μετατρέπουν την Ελλάδα σε επί πληρωμή "αποθήκη ψυχών"» γράφει η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού
«Δεν δώσαμε άδεια για πάρτι» λέει η Πρυτανεία – 313 προσαγωγές μετά τα σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ
Μέχρι τις 8:30 το πρωί, κλούβες των ΜΑΤ μετέφεραν τους προσαχθέντες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης
Σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ
30
Βιολάντα: Το ψυχικό αποτύπωμα που άφησε η τραγωδία και η δύσκολη πορεία της επόμενης μέρας
«Αυτό που πονά περισσότερο είναι η αίσθηση ότι ο κόσμος συνεχίζει ενώ η δική τους ζωή έχει παγώσει. Εκεί εμφανίζεται η μοναξιά του πένθους» εξηγεί η ψυχολόγος Γεωργία Γκοβίνα
Έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo