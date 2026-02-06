Χίος: Το φουσκωτό που μετέφερε τους 39 μετανάστες και συγκρούστηκε με το σκάφος του λιμενικού

Μέσα σε αυτήν την λέμβο η οποία δεν ξεπερνά τα 7 με 8 μέτρα, μεταφέρθηκαν οι 39 μετανάστες το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου 2026 στη Χίο. Το φουσκωτό, που βλέπετε και στην εικόνα που παρουσιάζει το newsit.gr, φαίνεται να έχει συγκρουστεί με την αριστερή του πλευρά στο περιπολικό του λιμενικού με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 μετανάστες.

Όπως θα δείτε, οι φωτογραφίες – ντοκουμέντα αποτυπώνουν τις απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες μεταφέρθηκαν οι μετανάστες αλλά και τη σφοδρότητα με την οποία τα δύο πλωτά ήρθαν σε επαφή, στα ανοιχτά της Χίου.

Στην πρώτη από αυτές, το γκρι φουσκωτό έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στην αριστερή του πλευρά, και μάλιστα, πολλά νερά έχουν εισέλθει μέσα σε αυτό. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, στις διαστάσεις του παραπάνω σκάφους, βρίσκονταν ο Μαροκινός διακινητής και 39 μετανάστες οι οποίοι θα έπρεπε να διανύσουν μία απόσταση 5,5 ναυτικών μιλίων. Δεν αποκλείεται, οι περισσότεροι από αυτούς να ήταν όρθιοι, καθώς το φουσκωτό κινούνταν με μικρή ταχύτητα λόγω του βάρους που είχε.

Στη δεύτερη φωτογραφία, αποτυπώνεται η μεγάλη κλίση που είχε πάρει το σκάφος, το οποίο λίγα λεπτά αργότερα, βυθίστηκε στη θάλασσα.

Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο Μαροκινός διακινητής ο οποίος συνελήφθη για την τραγωδία στη Χίο και αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο όπως παράνομη είσοδο στην χώρα, διακίνηση αλλά και πρόκληση ναυαγίου με 15 νεκρούς. Δεν αποκλείεται και μέσα στην ημέρα να μεταφερθεί στον εισαγγελέα.

Εξιτήριο αναμένεται και για τη λιμενικό η οποία τραυματίστηκε το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου.

Σχετικά με τους μετανάστες που έχουν πάρει ήδη εξιτήριο, έχουν μεταφερθεί στο κέντρο κράτησης του νησιού.

Στο νοσοκομείο παραμένουν 20 άτομα, ανάμεσά τους 11 παιδιά. Τρεις ενήλικες νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και σε σοβαρή κατάσταση.

Οι 15 σοροί έχουν μεταφερθεί ήδη στο νεκροταφείο στο Σχιστό.

Την Πέμπτη ολοκληρώθηκε και η νεκροψία – νεκροτομή στους 15 μετανάστες που ανασύρθηκαν νεκροί από την θάλασσα της Χίου. Όλοι φέρουν βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις οι οποίες φαίνεται πως προκάλεσαν και τον θάνατό τους.

Σε εξέλιξη και η ΕΔΕ που διέταξε το υπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Οι αρχές αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από τους επιζώντες αλλά και από τους 4 λιμενικούς που έκαναν περιπολία τη στιγμή που εντόπισαν το φουσκωτό.

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένουν οι ελιγμοί και οι χειρισμοί του διακινητή των μεταναστών και κυβερνήτη του φουσκωτού.

Σκάφοι του λιμενικού συνεχίζουν και επιχειρούν στα ανοιχτά της Χίου ώστε να ολοκληρωθεί και το τρίτο 24ωρο ερευνών –όπως απατείται- και για να βρουν οποιοδήποτε σημάδι ή στοιχείο που θα βοηθήσει στις έρευνες.