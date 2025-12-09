Χολαργός: Παραδόθηκε ο ένας δράστης και συνελήφθη ο άλλος για την επίθεση με μαχαίρια σε 14χρονο

Παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο νεαρών που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στον 14χρονο που σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (06.12.2025) στον Χολαργό. Παράλληλα, συνελήφθη και ένας Αλβανός σε ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας νεαρός εμφανίστηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Χολαργού με τον δικηγόρο του και παραδέχθηκε ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Επιπλέον, συνελήφθη σε ξενοδοχείο ακόμη ένας νεαρός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συμμετείχε στο περιστατικό και εμφανίστηκε σε βίντεο στο TikTok να ομολογεί κυνικά την επίθεση με μαχαίρι.

Αφορμή του περιστατικού ήταν μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στον 14χρονο και στους δύο νεαρούς. Το θύμα έχει κατονομάσει στις Αρχές τους δράστες οι οποίοι δεν δίστασαν μάλιστα να ανεβάσουν και φωτογραφίες με τα μαχαίρια καμαρώνοντας για το «κατόρθωμά» τους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα μηνύματα που έστελνε επί τρεις ημέρες η κοπέλα στον 14χρονο μηνύματα για να συναντηθούν στον Χολαργό, προσποιούνταν ότι είχε χειρουργηθεί και ότι θα κερνούσε την έξοδο με το συνομιλητή της.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο ένας από τους δύο νεαρούς, λίγες ώρες μετά τη συμπλοκή στο Χολαργό, φαίνεται να ποζάρει πάνω σε ένα ασημί ΙΧ κρατώντας και επιδεικνύοντας το μαχαίρι της παρ’ ολίγο δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 14χρονου.