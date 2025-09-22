Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χωρίς ταξί η Αθήνα μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας – Σε νέα απεργία ο ΣΑΤΑ

Σκοπός της απεργίας η μαζική συμμετοχή των μελών του ΣΑΤΑ στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου που προγραμματίστηκε για το πρωί της Δευτέρας
Ταξί
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Σε ισχύ και σήμερα (22.09.2025) η 18ωρη απεργία που κήρυξε ο ΣΑΤΑ, αφήνοντας χωρίς ταξί ολόκληρη την Αθήνα. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής προχώρησε σε απεργία με σκοπό να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των μελών του στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, η οποία προγραμματίστηκε για τις 10 το πρωί, στο Περιστέρι.

Η απεργία των ταξί θα λήξει στις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Κάποιες από τις ανησυχίες των οδηγών είναι ότι ο ρόλος τους έχει υποβαθμιστεί και ότι υπάρχει «ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Τα ζητήματα που θέτει ο κλάδος:

  • Τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος του ταξιτζή
  • Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών
  • Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς
  • Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, φορολογικά βάρη, «πειρατεία» στο μεταφορικό έργο, αλλά και στην είσοδο πολυεθνικών εταιρειών που, σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ, «απειλούν να αφανίσουν τον κλάδο με τις ευλογίες της κυβέρνησης».

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

«Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο — είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης».

Ελλάδα
