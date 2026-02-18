Συμβαίνει τώρα:
Χρήστος Μάστορας: Η άφιξη του τραγουδιστή στα δικαστήρια για την υπόθεση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο Χρήστος Μάστορας καλημέρισε τους δημοσιογράφους και πέρασε στα ενδότερα χωρίς να κάνει δηλώσεις
Χρήστος Μάστορας
Χρήστος Μάστορας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Χρήστος Μάστορας έφτασε λίγο μετά τις 11.00 στα δικαστήρια και πέρασε στα ενδότερα για να ξεκινήσει η δίκη του. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έδειχνε χαλαρός, χωρίς να κάνει δηλώσεις. Ευελπιστεί πως εντός της ημέρας θα πέσει η αυλαία σε μια υπόθεση που τον έφερε στο επίκεντρο για τους λάθος λόγους. 

Το πρωτόδικο Αυτόφωρο δεν είχε εκδικαστεί. Είχαν ακολουθήσει δύο αναβολές. Η πρώτη διότι ο μάρτυρας αστυνομικός ήταν τραματίας και η δεύτερη λόγω προβλήματος υγείας του Χρήστου Μάστορα. Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον τραγουδιστή είναι επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Ο Χρήστος Μάστορας, συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (03.02.2025) να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Το αλκοτέστ χτύπησε «κόκκινο», με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο πασίγνωστος τραγουδιστής επιχείρησε αρχικά να αποφύγει το μπλόκο της Tροχαίας, πατώντας γκάζι και κάνοντας ελιγμό.

Έπεσε όμως σε δεύτερο μπλόκο της τροχαίας, που δεν κατάφερε να αποφύγει. Όπως δείχνουν οι εικόνες ο Χρήστος Μάστορας βγήκε από το Range Rover που οδηγούσε και συνελήφθη δίχως να προβάλει αντίσταση.

«Δεν έγινε καταδίωξη, σταμάτησε στο δεύτερο μπλόκο. Τον σταμάτησαν στο πρώτο μπλόκο, ήταν τρίτο αυτοκίνητο στη σειρά. Έκανε αριστερά να αποφύγει τον έλεγχο του αλκοτέστ. Προφανώς αντιλήφθηκε τι θα γίνει κατόπιν. Τον έπιασαν στο επόμενο μπλόκο», είχε πει στο Mega ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, για το συμβάν.

Σε βίντεο του tlife.gr, φαίνεται ο Χρήστος Μάστορας να φτάνει στα δικαστήρια συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του. Καλημέρισε τους ρεπόρτερ και τις κάμερες που τον περίμεναν, χωρίς να κάνει καμία δήλωση. 

Σε βάρος του τραγουδιστή ασκήθηκαν διώξεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για επικίνδυνη οδήγηση. Σε βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνεται το Range Rover του τραγουδιστή να βρίσκεται στην αριστερή λωρίδα της οδού Σταδίου, ενώ μπροστά του υπάρχουν άλλα οχήματα. Ένας από τους τροχονόμους με τη χρήση φακού καλεί οδηγούς να σταματήσουν στη άκρη του δρόμου, προκειμένου να υποβληθούν σε αλκοτέστ.

Ελλάδα
