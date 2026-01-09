Χρήστος Πολίτης: Πέθανε τη Δευτέρα και τον βρήκε ο αδελφός του νεκρό μια μέρα αργότερα

Ακόμα ένας θάνατος συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό χώρο τις τελευταίες ώρες, καθώς ο Χρήστος Πολίτης, ο εμβληματικός Γιάγκος Δράκος δε βρίσκεται πια στη ζωή. Μάλιστα, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός πέθανε την περασμένη Δευτέρα και τον βρήκε νεκρό ο αδελφός του μία μέρα αργότερα.

Το πρωί της Παρασκευής (09.01.2026) ο Τάσος Τεργιάκης μετέδωσε στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 άγνωστες λεπτομέρειες για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη. Όπως ανέφερε ο αδελφός του ηθοποιού τον αναζητούσε για μία σχεδόν μέρα και τον βρήκε νεκρό στη σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, ενώ η σορός του 83χρονου καλλιτέχνη θα αποτεφρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στη Ριτσώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τη Δευτέρα πέθανε. Τον έψαχνε για σχεδόν μία ολόκληρη μέρα ο αδελφός του και όταν πήγαν στο σπίτι τον βρήκανε νεκρό. Προφανώς ήτανε μία μέρα νεκρός ο άνθρωπος… Έμενε μόνος του στη Νέα Σμύρνη. Χθες το μάθαμε εμείς και να πούμε απ’ τις πληροφορίες που έχουμε απ’ την οικογένεια ότι θα γίνει καύση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα μάθουμε πότε και πού», αποκάλυψε ο Τάσος Τεργιάκης.

«Μιλάμε για τον Χρήστο Πολίτη, για έναν σεμνό εργάτη του θεάτρου, για έναν άνθρωπο που για 14 ολόκληρα χρόνια, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, στοίχειωσε ας πούμε η φωνή του, το ύφος του και το όνομά του την παιδική μας ηλικία. Τρεισήμισι χιλιάδες επεισόδια, φανταστείτε τώρα, τρεισήμισι χιλιάδες μέρες έμπαινε στα σπίτια μας ως Γιάγκος Δράκος. Εννοείται ότι τον σημάδεψε αυτός ο ρόλος αλλά όχι μόνο.

Ένας ακούραστος εργάτης του θεάτρου, έπαιξε σε πολλά σίριαλ, έπαιξε σε πάρα πολλές θεατρικές παραγωγές, έκανε αρχαίες τραγωδίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτραβήχτηκε, ήταν επιλογή του, ήταν μοναχικός, ήταν εκτός κυκλώματος όπως έλεγε ο ίδιος», ανέφερε ακόμα για τον Χρήστο Πολίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάντως ρε Τάσο μου, εμένα το γεγονός, αυτό που λένε καμιά φορά “πεθαίνεις και σε καταλαβαίνει η γειτονιά από τη βρώμα”… Το ότι είχε πεθάνει τη Δευτέρα και το πήραν χαμπάρι, συγγνώμη, μία ή δύο μέρες αργότερα… Τι σημαίνει; Που θα τον έπαιρναν κάποια στιγμή χαμπάρι τον άνθρωπο. Σημαίνει μοναξιά. Ένας άνθρωπος που βίωσε τεράστια δόξα. Τεράστια αποδοχή από τον κόσμο, τεράστια αγάπη.

Προφανώς έβγαλε και κάποια πολλά λεφτά ο άνθρωπος γιατί από ότι καταλαβαίνω δεν είχε και έξοδα, άρα κάτι του έμεινε. Το θέμα είναι, όσα πλούτη και να ‘χεις, όση δόξα και να ‘χεις, όσο και να μείνεις στο πάνθεον των αθανάτων της τηλεόρασης και του θεάτρου, το να πεθαίνεις μόνος ρε παιδιά…», σχολίασε με τη σειρά του ο Γιώργος Λιάγκας.

«Και δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πέφτεις στο μπάνιο σου, χτυπάς… και δεν έχεις να πεις ένα “βοήθεια”. Κατάλαβες; Είναι τραγικό. Εμένα με στεναχωρεί και με λυπεί», πρόσθεσε ο γνωστός παρουσιαστής.