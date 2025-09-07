Χρόνια φλεβική νόσος: Η σιωπηλή νόσος που εμφανίζεται «αθόρυβα» – Διαγνώστηκαν 7 στους 10 Έλληνες που εξετάστηκαν για πρώτη φορά

Χιλιάδες Έλληνες αγνοούν το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας – τη χρόνια φλεβική νόσο– αλλά επανήλθε στην επικαιρότητα χάρη στον 2ο κύκλο της εκστρατείας ενημέρωσης του Συλλόγου «Πεταλούδα».

Η κινητή μονάδα του συλλόγου ταξίδεψε σε 13 πόλεις και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, εξετάζοντας συνολικά 693 πολίτες για χρόνια φλεβική νόσο.

Τα ευρήματα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού:

6 στους 10 εξεταζόμενους (60,3%) δήλωσαν ότι ήταν η πρώτη φορά που έκαναν έλεγχο για φλεβική ανεπάρκεια.

Από αυτούς, 7 στους 10 (70,1%) διαγνώστηκαν τελικά με κάποιο στάδιο της νόσου.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 12 εθελοντές αγγειοχειρουργοί και 10 μέλη της «Πεταλούδας», οι οποίοι όχι μόνο πρόσφεραν εξετάσεις, αλλά μοίρασαν και πάνω από 5.000 ενημερωτικά έντυπα.

Η καμπάνια εστίασε αποκλειστικά στην περιφέρεια, φτάνοντας μέχρι την Κρήτη, τη Λακωνία, την Κομοτηνή, τα Τρίκαλα και άλλες περιοχές, με στόχο να προσεγγίσει κοινότητες που συνήθως μένουν εκτός τέτοιων πρωτοβουλιών.

Χρόνια φλεβική νόσος και προδιαθεσικοί παράγοντες

Η χρόνια φλεβική νόσος είναι μια προοδευτική πάθηση του κυκλοφορικού, που ξεκινά όταν οι φλέβες των κάτω άκρων δεν καταφέρνουν να επιστρέψουν το αίμα αποτελεσματικά προς την καρδιά. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη πίεση μέσα στις φλέβες (φλεβική υπέρταση), με αποτέλεσμα τα πρώτα συμπτώματα να εμφανίζονται συχνά «αθόρυβα»: βάρος στα πόδια, πρήξιμο στους αστραγάλους, πόνος ή κράμπες τη νύχτα, και σε πιο προχωρημένα στάδια κιρσούς ή ακόμα και φλεβικά έλκη.

Η νόσος δεν είναι σπάνια. Υπολογίζεται ότι έως και το 40% του ενήλικου πληθυσμού εμφανίζει σε κάποιο βαθμό φλεβική ανεπάρκεια, με τις γυναίκες να επηρεάζονται πολύ περισσότερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκστρατείας της «Πεταλούδας», οι γυναίκες έχουν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν σε σχέση με τους άνδρες, ενώ η εγκυμοσύνη διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου – λόγω των ορμονικών αλλαγών και της αυξημένης πίεσης στις φλέβες κατά τη διάρκεια της κύησης.

Άλλοι σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες περιλαμβάνουν:

Κληρονομικότητα: αν υπάρχει ιστορικό φλεβικής ανεπάρκειας στην οικογένεια, η πιθανότητα νόσησης σχεδόν διπλασιάζεται.

Ορθοστασία: τα επαγγέλματα που απαιτούν πολύωρη στάση όρθιος (π.χ. εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι σε καταστήματα) αυξάνουν τον κίνδυνο κατά περίπου 19%.

Ηλικία: τα ποσοστά ανεβαίνουν θεαματικά μετά τα 60 έτη, καθώς το φλεβικό σύστημα «κουράζεται».

Παχυσαρκία και έλλειψη άσκησης: το αυξημένο σωματικό βάρος και η καθιστική ζωή ασκούν πρόσθετη πίεση στις φλέβες των κάτω άκρων.

Η νόσος δεν απειλεί μόνο την ποιότητα ζωής με συμπτώματα κόπωσης και αισθητική αλλοίωση από κιρσούς, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως θρομβώσεις ή χρόνια έλκη. Η έγκαιρη διάγνωση και η τακτική ιατρική παρακολούθηση είναι καθοριστικής σημασίας για να αποφευχθούν οι προχωρημένες μορφές της.

Τρόποι αντιμετώπισης και θεραπείας

Η χρόνια φλεβική νόσος δεν είναι ανίατη, αλλά χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και σωστή αντιμετώπιση. Οι βασικοί πυλώνες θεραπείας περιλαμβάνουν:

Συντηρητικά μέτρα: άσκηση, απώλεια βάρους, αποφυγή πολύωρης ορθοστασίας, ανύψωση ποδιών στην ανάπαυση.

Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης: αποτελούν «χρυσό στάνταρντ» στη συντηρητική αγωγή, καθώς βελτιώνουν την κυκλοφορία και μειώνουν τα συμπτώματα.

Φαρμακευτική αγωγή: ειδικά φλεβοτονικά σκευάσματα που βελτιώνουν τον τόνο των φλεβών και ανακουφίζουν από το πρήξιμο και τον πόνο.

Επεμβατικές μέθοδοι: σε πιο προχωρημένα στάδια εφαρμόζονται τεχνικές όπως σκληροθεραπεία, laser, ραδιοσυχνότητες ή μικροχειρουργικές παρεμβάσεις, που σήμερα γίνονται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο και με γρήγορη ανάρρωση.

Το κλειδί, σύμφωνα με τους αγγειοχειρουργούς, είναι η έγκαιρη διάγνωση. Όσο νωρίτερα εντοπιστεί η νόσος, τόσο πιο απλή και αποτελεσματική είναι η θεραπεία – προτού η φλεβική ανεπάρκεια εξελιχθεί σε χρόνιο και επώδυνο πρόβλημα.

Πηγή: Iatropedia.gr