ΥΠΕΞ: Ακόμη 227 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών από την Μέση Ανατολή
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Συνεχείς είναι οι επιχειρήσεις του υπουργείο Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή.

Όπως έγινε γνωστό υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή (6.03.2026) οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους που βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ σήμερα έχουν προγραμματιστεί και νέες πτήσεις για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, οι οποίες όμως θα αναχωρήσουν με πολύωρες καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα:

46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Δείτε live στο newsit.gr όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

