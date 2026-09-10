Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα – Στην μάχη και εναέρια μέσα

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Φωτιά στα Τρίκαλα
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Συναγερμός έχει ξεσπάσει στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Πέμπτης 10.09.2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεσή της. Η πυρκαγιά χάρη στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν, τέθηκε υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχειρούσαν αρχικά 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, με έξι οχήματα, με τις δυνάμεις να ενισχύονται άμεσα και αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στο σημείο 54 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης, με 12 οχήματα.

Από αέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Λίγο αργότερα ήχησε το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, για να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα είναι υψηλός (κατηγορίας 3).

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