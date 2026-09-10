Υπό έλεγχο η φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα – Στην μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει ξεσπάσει στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Πέμπτης 10.09.2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεσή της. Η πυρκαγιά χάρη στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν, τέθηκε υπό έλεγχο.

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Στο σημείο επιχειρούσαν αρχικά 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, με έξι οχήματα, με τις δυνάμεις να ενισχύονται άμεσα και αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στο σημείο 54 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης, με 12 οχήματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αγιόφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 54 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026

Από αέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

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Λίγο αργότερα ήχησε το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, για να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγιόφυλλο της Περιφερειακής Ενότητας #Τρικάλων



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 10, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αγιόφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 54 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα είναι υψηλός (κατηγορίας 3).