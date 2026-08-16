Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Λασίθι στην περιοχή Κριτσά – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Ανανεώθηκε πριν 34 λεπτά
Φωτιά στο Λασίθι
Φωτιά στο Λασίθι
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου στο Λασίθι και συγκεκριμένα στην περιοχή Κριτσά με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σε μόλις 40 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κρίτσα Λασιθίου Κρήτης, κατάφερε να τεθεί υπό έλεγχο.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, που βρισκόταν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή,
λόγω αυξημένων περιπολιών δεδομένου ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 21:15.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στις 21:44 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
193
94
60
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo