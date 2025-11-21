Ελλάδα

Υποκλοπές: Μάρτυρας παραδέχθηκε ότι ήταν ο «αχυράνθρωπος» της Krikel – «Μου είπαν τι θα πω στην Εξεταστική» είπε στο δικαστήριο

«Στην Εξεταστηκή μου είχαν δοθεί έτοιμες οι περισσότερες ερωτήσεις και οι απαντήσεις», είπε στο δικαστήριο
Χάκερ
Φωτογραφία αρχείου / Reuters / Kacper Pempel

Σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για την υπόθεση των υποκλοπών και τη σύνδεση των εταιρειών εμπορίας Predator με τις παρακολουθήσεις πολιτικών, αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, προχώρησε ο εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel στη δίκη των υποκλοπών.

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης, κατά την κατάθεσή του στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, επι της ουσίας, παραδέχθηκε ότι υπήρξε ο «αχυράνθρωπος» της εταιρείας Krikel, λειτουργώντας για λογαριασμό του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου. Ο ίδιος εξήγησε τη στάση του, λέγοντας ότι ο ίδιος δέχθηκε να αναλάβει τον ρόλο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, αγνοώντας τις συνέπειες που θα είχε για τον ίδιο.

Όπως εξήγησε στο δικαστήριο, γνώρισε τους κατηγορούμενους, Λαβράνο και Μπίτζιο, μετά από σύσταση τρίτου προσώπου και μπήκε στην εταιρεία Krikel ως μάνατζερ το 2019, στην οποία παρέμεινε ως το 2024. Όπως υποστήριξε, όταν άρχισαν να βγαίνουν τα δημοσιεύματα για το predator, εκείνος «παρέλυσε από το φόβο του».

«Μου είχαν δώσει έτοιμες ερωτήσεις – απαντήσεις στην Εξεταστική επιτροπή…»

Αφήνοντας άφωνους άπαντες στο ακροατήριο, ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι εξεταζόμενος από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση, δεν είπε την αλήθεια «γιατί του είχαν δοθεί έτοιμες οι περισσότερες ερωτήσεις και οι απαντήσεις από τον κατηγορούμενο και έναν ακόμα στενό του συνεργάτη». Ο μάρτυρας μάλιστα προχώρησε ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι όταν τελείωσε την κατάθεσή του στην Εξεταστική, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που του έλεγαν οι δυο, που του έδωσαν τις ερωταπαντήσεις, ότι «τα είπες εντάξει!».

«Μου έλεγαν να μην τα ακούω αυτά και ότι όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» είπε για τον κατηγορούμενο Λαβράνο και συνεργάτες του, ο Σταμάτης Τρίμπαλης. Όπως ήταν φυσικό, η κατάθεση του μάρτυρα αμφισβητήθηκε πολύ έντονα από την υπεράσπιση του κ. Λαβράνου και του κ. Μπίτζιου, υποστηρίζοντας ότι τα όσα κατέθεσε ο μάρτυρας είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης που έως τώρα έχει υπάρξει μόνον μάρτυρας στην υπόθεση, υποστήριξε ότι φοβήθηκε πολύ και ακόμα φοβάται γιατί «οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα βγει ακόμα…», σημείωσε ο μάρτυρας, προκαλώντας «σεισμό» στο δικαστήριο.

