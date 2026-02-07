Υπόθεση ΓΣΕΕ: Τα μετρητά «χέρι με χέρι», τα ευρήματα των ελεγκτών και τα επόμενα βήματα της έρευνας

Στην Εισαγγελία Αθηνών έχει πλέον διαβιβαστεί η υπόθεση που ερεύνησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη ΓΣΕΕ και τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο, έπειτα από πολύμηνη και σύνθετη διερεύνηση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αποφασίστηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων, καθώς και εταιρικών λογαριασμών που σχετίζονται με αυτά και με έξι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται υπό έλεγχο. Το σχετικό πόρισμα παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, που καλούνται πλέον να αξιολογήσουν τα στοιχεία που εμπλέκουν τη ΓΣΕΕ και τον Γιάννη Παναγόπουλο, και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Η δικογραφία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζεται προκειμένου να αποφασιστεί ποια εισαγγελική υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της διαδικασίας, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσει στην Οικονομική Εισαγγελία, καθώς το ελεγχόμενο ποσό – περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ – αφορά κυρίως εθνικούς πόρους.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τραπεζικές κινήσεις, συμβάσεις, αναθέσεις έργων και γενικότερα οι οικονομικές σχέσεις συγκεκριμένων προσώπων και εταιρειών με τη Συνομοσπονδία, αλλά και με τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος ερευνάται για την υπόθεση της υπεξαίρεσης.

Μεταξύ όσων ελέγχονται περιλαμβάνεται ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης. Σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι «όλες οι συναλλαγές είναι νόμιμες και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας». Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνεται και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, ο οποίος δηλώνει ότι «δεν έχει καμία εμπλοκή σε επιμορφωτικά έργα» και ότι οι συνεργασίες του είναι «διαφανείς».

Παράλληλα, την παραίτησή της υπέβαλε η πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη. Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν αποτελεί ελεγχόμενο πρόσωπο και επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, ενώ αναφέρθηκε ότι η αποχώρησή της συνδέεται με τον σύζυγό της Ανδρέα Γεωργίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020 – 2025 και αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ. Τα έργα φέρεται να ανατέθηκαν είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, με τις ελεγχόμενες εταιρείες να εμφανίζονται ως ανάδοχοι εναλλάξ.

Οι ελεγκτές καταγράφουν ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν διέθεταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την απαραίτητη οργανωτική και τεχνική υποδομή για την υλοποίηση έργων τέτοιου μεγέθους.

Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση των χρημάτων, στο πόρισμα σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του ποσού που εξετάζεται φέρεται να διακινήθηκε σε μετρητά, «χέρι με χέρι», ενώ μικρότερο τμήμα πραγματοποιήθηκε μέσω τραπεζικών συναλλαγών, «με στόχο να δοθεί εικόνα νομιμότητας».