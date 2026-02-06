Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς – Σε διαθεσιμότητα δημοσιογράφος της ΕΡΤ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που αφορά τον έλεγχο από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που εκτός από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο εμπλέκονται και άλλα έξι άτομα.

Σήμερα την παραίτησή της υπέβαλε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, καθώς ο σύζυγός της φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της», τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του newsit.gr και μετά από επικοινωνία με τη διοίκηση της ΕΡΤ αναφορικά με εμπλοκή δημοσιογράφου – παρουσιαστή στην υπόθεση, όπως μας τόνισαν «έχει υπάρξει συνεννόηση μαζί του προκειμένου για όσο διάστημα απαιτηθεί από τις ερευνητικές αρχές να σταματήσει την δραστηριότητα του».

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα που αφορά τη φερόμενη παράνομη διαχείριση από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου σημαντικών χρηματικών ποσών που προέρχονταν από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, τα οποία είχαν διατεθεί για εκπαιδευτικές δράσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχει ήδη διαταχθεί η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του ίδιου, καθώς και έξι ακόμη ατόμων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Η έρευνα ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν και επικεντρώθηκε στη λειτουργία έξι εταιρειών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις κακοδιαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι είχαν εγκριθεί για επτά προγράμματα εκπαίδευσης και απασχόλησης σε βάθος εξαετίας. Από το ποσό αυτό, εκτιμάται ότι περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ υπεξαιρέθηκαν.

Οι 6 εταιρείες φέρονται να αναλάμβαναν τα προγράμματα είτε μέσω απευθείας αναθέσεων είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίες κατ’ επανάληψη κατέληγαν στα ίδια συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχήματα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός των σχετικών συμβάσεων δεν είχε αναρτηθεί στη «Διαύγεια», κατά παράβαση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων διαφάνειας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν εμφάνιζαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς δεν διέθεταν προσωπικό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό ή οργανωμένη δομή. Παρ’ όλα αυτά, διαχειρίζονταν ιδιαίτερα υψηλά χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με το πόρισμα του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, τα επίμαχα ποσά κατέληγαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του Γιάννη Παναγόπουλου και των έξι εμπλεκομένων προσώπων, ενώ καταγράφονται συνεχείς αναλήψεις μετρητών που συνολικά υπερβαίνουν τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ.