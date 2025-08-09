Ζάκυνθος: 57χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα κοντά στο Ναυάγιο

Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Ναυάγιο της Ζακύνθου το πρωί του Σαββάτου (9.8.2025).

Πρόκειται για έναν άνδρα 57 ετών, υπήκοο Πολωνίας, που έχασε τη ζωή του την ώρα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου.

Ο άνδρας ήταν επιβάτης τουριστικού σκάφους, που είχε σταματήσει στην περιοχή.

Στον 57χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από όσους βρίσκονταν στο σημείο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.