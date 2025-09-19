Ελλάδα

Ζάκυνθος: Ένας σοβαρά τραυματίας από άγρια συμπλοκή στο κέντρο της πόλης – Πετούσαν καρέκλες και τραπέζια

Το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μετά στις 21.30 το βράδυ και ξεκίνησε ως φραστικό, μεταξύ δύο ατόμων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πήρε διαστάσεις - Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος
Περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου, στον πεζόδρομο της 21ης Μαϊου το βράδυ της Πέμπτης (19.09.2025) με ένα άτομο να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στην άγρια συμπλοκή στο κέντρο της Ζακύνθου συμμετείχαν τουλάχιστον 6 άτομα από διαφορετικές παρέες σε ένα σημείο γεμάτο κόσμο και με παιδιά.

Το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μετά στις 21.30 το βράδυ και ξεκίνησε ως φραστικό, μεταξύ δύο ατόμων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πήρε διαστάσεις.

Γροθιές, κλωτσιές και εκφενδονισμός καρεκλών και τραπεζιών συνέθεσαν το άγριο σκηνικό της συμπλοκής με τον κόσμο που ήταν εκεί να τρέχει για να γλιτώσει.

 

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί οι οποίοι συνέλαβαν δύο άτομα από την μία παρέα που συμμετείχε στα επεισόδια, έναν 26χρονο και έναν 40χρονο.

Ένα άτομο, πρόκειται για άνδρα ρομά τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο σύμφωνα με το ermisnews.gr.

Η Αστυνομία ερευνά τους λόγους της άγριας συμπλοκής και παίρνει καταθέσεις για να ξετυλίξει το κουβάρι της επεισοδιακής βραδυάς και αναζητά ακόμα τρία άτομα.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
