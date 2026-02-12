Ζεφύρι: Στα χέρια των αρχών 38χρονος που έκλεψε 100 μέτρα καλώδια από τον Προαστιακό

Ένας 38χρονος έκλεβε καλώδια από τις γραμμές των τρένων στο Ζεφύρι θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.

Εξιχνιάστηκε στο Ζεφύρι υπόθεση κλοπής καλωδίων φωτοσήμανσης από το σιδηροδρομικό δίκτυο, συνολικού μήκους 100 μέτρων, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία έθεσε σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του δικτύου και την κυκλοφορία των συρμών, με άμεσες επιπτώσεις για επιβάτες και εργαζομένους.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 38χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε το απόγευμα της 11ης Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή του Ζεφυρίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι το απόγευμα της 31ης Ιανουαρίου 2026 ο κατηγορούμενος μπήκε παράνομα στο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ των σταθμών Ζεφύρι και Άνω Λιόσια. Με τη χρήση εργαλείων αφαίρεσε καλώδια φωτοσήμανσης και τροφοδοσίας, τα οποία είναι βασικά για τα συστήματα ασφάλειας και ελέγχου της κυκλοφορίας, ενώ πήρε και εξαρτήματα της γραμμής.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε δυσλειτουργία στο δίκτυο και αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές μεταφορών έχουν σοβαρές συνέπειες, καθώς επηρεάζουν τη λειτουργία των συγκοινωνιών, κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού και ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνα περιστατικά.

Οι αστυνομικοί του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και στοχευμένες έρευνες, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 38χρονο και να τον εντοπίσουν στον Σταθμό Ζεφύρι, όπου και προσήχθη στο αρμόδιο τμήμα. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα.