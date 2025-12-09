Ελλάδα

Ζωγράφου: «Έχω μελανιές και σπασμένα δόντια» λέει ο οδηγός λεωφορείου που ξυλοκοπήθηκε

Ο 39χρονος οδηγός του λεωφορείου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο οδηγός του ΙΧ αναζητείται
Λεωφορείο
Φωτογραφία αρχείου / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI)

Στο νοσοκομείο κατέληξε οδηγός λεωφορείου όταν πιάστηκε στα χέρια με οδηγό αυτοκινήτου, σε κεντρικό δρόμο στου Ζωγράφου.

Η επίθεση έγινε νωρίς σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου σε κεντρικό δρόμο στου Ζωγράφου, όταν ένας οδηγός λεωφορείου πιάνεται στα χέρια με οδηγό αυτοκινήτου, με τον έναν να καταλήγει στο ΚΑΤ με τραύματα στο πρόσωπο και σπασμένα δόντια.

Ο οδηγός του λεωφορείου στην γραμμή 230 διασχίζει την Ηρώων Πολυτεχνείου, μπροστά από την Πανεπιστημιούπολη. Ξαφνικά, οδηγός ΙΧ σταματά μπροστά στο όχημα και ξεκινά άγριος καυγάς.

«Αντιλήφθηκα ότι με ακολουθεί ένας οδηγός σε έξαλλη κατάσταση. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να μου φωνάζει να κατέβω. Το έκανα για να τον ηρεμήσω και τότε άρχισε να μου φωνάζει ‘χτύπα με ρε, χτύπα με’.

Δεν αντέδρασα και τότε άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ξυλοδαρμός ξεκίνησε επειδή ο οδηγός του λεωφορείου φαίνεται πως δεν έβγαλε φλας για να στρίψει και αυτό προκάλεσε το ξέσπασμα του οδηγού του αυτοκινήτου.

Ο 39χρονος οδηγός του λεωφορείου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο οδηγός του ΙΧ αναζητείται.

