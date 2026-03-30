Ελλάδα

Ζωγράφου: Συνελήφθη ο 54χρονος για τις δολοφονίες της μητέρας και της αδελφής του – «Πέθαναν από φυσικά αίτια», ισχυρίστηκε

Αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως έφυγαν από τη ζωή πριν από 3 μήνες και απλά τοποθέτησε τις σορούς στο συγκεκριμένο δωμάτιο για να κρύψει τον θάνατό τους
Διαμέρισμα
Η πολυκατοικίας της οικογένειας / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Τη σύλληψη του 54χρονου άνδρα που προσήχθη για τις δολοφονίες της 91χρονης μητέρας του και της 56χρονης αδελφής του στο διαμέρισμά τους στου Ζωγράφου, διέταξε σήμερα (30.03.2026) ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την φρικιαστική υπόθεση.

Οι σοροί των δύο γυναικών εντοπίστηκαν το βράδυ της Κυριακής, μετά από καταγγελία συγγενών για το ότι ο 54χρονος μπορεί να έχει βλάψει την μητέρα και την αδελφή του μιας και δεν τις είχαν δει ή ακούσει εδώ και πολλούς μήνες. Η ΕΛΑΣ σπεύδοντας στο μοιραίο σπίτι στου Ζωγράφου, βρήκε στο σφραγισμένο δωμάτιο τις σορούς των γυναικών οι οποίες ήταν και σε προχωρημένη σήψη. Οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονίας ξεκίνησαν αστραπιαία.

Ο γιος της οικογένειας προσήχθη από την πρώτη στιγμή ενώ λίγες ώρες μετά, η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Περιπολικό
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι δύο γυναίκες πέθαναν από φυσικά αίτημα και απλά τοποθέτησε τις σορούς στο συγκεκριμένο δωμάτιο γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους.

Ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από 3 μήνες.

Αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή ώστε να αποκαλυφθούν τα αίτια θανάτου τους. Ο ιατροδικαστής εκτιμά πως οι σοροί τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο πριν από τουλάχιστον έναν μήνα.

Διαμέρισμα
Το διαμέρισμα στου Ζωγράφου όπου βρέθηκαν νεκρές οι δύο γυναίκες / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Το χρονικό της φρικιαστικής αποκάλυψης

Οι έρευνες των αρχών ξεκίνησαν στις 26 Μαρτίου όταν οικεία πρόσωπα των δύο γυναικών κατήγγειλαν πως είχαν να τις δουν εδώ και μήνες και φοβόντουσαν πως ο 54χρονος τους έχει κάνει κακό.

Στις 28 Μαρτίου και αφού κατέθεσαν για την υπόθεση και τα αδέλφια της ηλικιωμένης μητέρας, αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου χωρίς να βρίσκουν ανταπόκριση.

Μία ημέρα μετά επέστρεψαν βρίσκοντας τον 54χρονο που ισχυρίστηκε πως οι δύο γυναίκες είχαν μετακομίσει σε άλλο διαμέρισμα. Τους αρνήθηκε μάλιστα την είσοδο στο σπίτι του.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο δεύτερο σπίτι διαπιστώνοντας πως είναι εγκαταλελειμμένο. Τότε επέστρεψαν στο σπίτι της οδού Κουσίδη και με εισαγγελική εντολή έκαναν έφοδο, βρίσκοντας την πόρτα δωματίου σφραγισμένη με στόκο και μέσα τις σορούς των γυναικών σε προχωρημένη αποσύνθεση.

«Τσακώνονταν συχνά»

Γείτονας της οικογένειας μίλησε στο newsit.gr τόσο για τον 54χρονο όσο και για την αδελφή του τονίζοντας πως οι καυγάδες στο συγκεκριμένο σπίτι ήταν συνεχείς.

Ανέφερε μάλιστα πως ο γιος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

 «Η κόρη δεν ήταν πολύ καλά, ήταν άρρωστη και έτρεχε στους γιατρούς. Ο αδελφός είχε διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, δεν έβγαινε έξω από το σπίτι παρά μόνο για ψώνια», ανέφερε αρχικά.

«Είχαν συνεχείς τσακωμούς. Ο γιος δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα του διαμερίσματος, ήταν δύσκολος στις επικοινωνίες του. Καταλάβαινες πως δεν είναι καλά. Έτρεχαν στα νοσοκομεία, ερχόντουσαν ασθενοφόρα εδώ. Μας έκανε εντύπωση που δεν βλέπαμε την μητέρα και την κόρη. Άλλος γείτονας της οικογένειας μας είπε πριν από 1.5 μήνα του ερχόταν μία δυσάρεστη μυρωδιά από το διαμέρισμα», αποκάλυψε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
58
45
40
33
Newsit logo
Newsit logo