Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα κατέθεσαν οι γραμματείς της κλινικής – Τα ραντεβού στο μιλητό, τα διαγραμμένα αρχεία και ο καθαρισμός του χώρου

Ασθενείς – φαντάσματα που περνούσαν σαν «σκιές» το κατώφλι του παραιατρικού εργαστηρίου της οδού Καρνεάδου και συνεννοούνταν στο… μιλητό με τους γιατρούς για τα ραντεβού, ήταν αρκετοί από τους επισκέπτες των κατηγορούμενων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αρκετοί από τους ασθενείς, δεν καταχωρούνταν στα επίσημα αρχεία και σε περίπτωση που περνούσαν τα στοιχεία τους στις λίστες των γιατρών, σβήνονταν στο τέλος της ημέρας, απευθείας από το icloud. Σκοπός να τηρηθεί η απόλυτη εχεμύθεια και η ανωνυμία τους.

Μία από αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις του προσωπικού, ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς σύμφωνα με τις περιγραφές, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε συνεννοηθεί προφορικά με την γιατρό για την επίσκεψη του το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, ενώ ίδιο μοτίβο… εχεμύθειας είχε εφαρμοστεί και στο ραντεβού που έκανε την προηγούμενη ημέρα.

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«Κάποια ιδιαίτερα ραντεβού η γιατρός μας ενημέρωνε για αυτά προφορικά. Τέτοια περίπτωση ήταν και του κύριου Μαζωνάκη», ανέφερε μία εκ των δύο γραμματέων.

Το newsit.gr παρουσιάζει τις καταθέσεις των δυο γραμματέων, μιας τεχνολόγου εργαστηρίων και μιας συνταξιούχου νοσηλεύτριας, όπως έχουν καταχωρηθεί στη δικογραφία της πολύκροτης υπόθεσης που μέρα με τη μέρα εμπλουτίζεται με νέο υλικό προκειμένου δικαστικές και αστυνομικές αρχές να ρίξουν άπλετο φως στη ζοφερή αυτή ιστορία, που οδήγησε στον αδόκητο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Οι μαρτυρίες περιγράφουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, όχι μόνο όσα κρυφά γίνονταν στον συγκεκριμένο χώρο αλλά και την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν μπήκε μέσα για το ραντεβού του θανάτου.

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Κατάθεση τεχνολόγου εργαστηρίων: «Μου φάνηκε σε χειρότερη κατάσταση από τις άλλες φορές»

Στην κατάθεση της η τεχνολόγος εργαστηρίων αποκαλύπτει πως ο τραγουδιστής ήταν σε άσχημη κατάσταση. Για την ακρίβεια, σε κατάσταση χειρότερη από κάθε άλλη φορά και όπως χαρακτηριστικά είπε: «Ήταν στα χαμένα» και στον κόσμο του.

Η κατάθεσή της:

«Είμαι τεχνολόγος εργαστηρίων και εργάζομαι εδώ και οκτώ με εννιά χρόνια στο ιατρείο στον 1ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Χθες το απόγευμα ο κύριος Μαζωνάκης ήρθε για εξέταση στο ιατρείο, όπου τον εξέτασε η γιατρός. Ο κύριος Μαζωνάκης γενικά είναι ασθενής της και τον παρακολουθεί. Όμως είχα αρκετά χρόνια να τον δω στο ιατρείο. Σήμερα ήρθε ξανά γύρω στις 15:30 και τον είδα. Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομιλητός όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει.

Μπήκε στο ιατρείο με την γιατρό. Εγώ από διακριτικότητα πάντα βγαίνω αρχικά έξω, ώστε ο ασθενής να μείνει μόνος με τον γιατρό του και να μπορεί να μιλήσει ελεύθερα και μετά μόνο όταν με φωνάζει η ίδια, μπαίνω στο δωμάτιο του ιατρείου. Χθες όπως και σήμερα, δεν μπήκα μέσα στο δωμάτιο του ιατρείου την ώρα της εξέτασης γιατί η κυρία δεν με φώναξε. Γνωρίζω όμως ότι η θεραπεία που είχε κανονιστεί να γίνει σήμερα ήταν με το μηχάνημα «INUS PHERESIS».

Δεν γνωρίζω τι είδους θεραπεία είναι αυτή ακριβώς. Ενώ ήταν μέσα στο ιατρείο ο κύριος Μαζωνάκης με την κυρία, ήρθε μετά ο σύζυγός της και μπήκε μέσα στο δωμάτιο του ιατρείου. Εγώ παρέμεινα έξω από το δωμάτιο του ιατρείου. Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ. Δεν γνωρίζω ποιος το κάλεσε. Εγώ δεν αντιλήφθηκα τι συμβαίνει. Το ιατρείο είναι τεράστιο οπότε εγώ δεν βρισκόμουν ακριβώς έξω από την πόρτα και έτσι δεν αντιλήφθηκα τι ακριβώς συνέβη. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, ανέβηκε πάνω το πλήρωμα του ασθενοφόρου και παρέλαβε τον κύριο Μαζωνάκη καθιστό σε καρέκλα που είχε το ΕΚΑΒ μαζί του. Από το σημείο που είδα δεν μπόρεσα να αντιληφθώ εάν είχε τις αισθήσεις του. Όταν έφυγε το ΕΚΑΒ δεν ενημερώθηκα από τους ιατρούς για το τι συνέβη ακριβώς. Σχολάω και στις 17:00 οπότε μετά άλλαξα και έφυγα. Από άρθρα και βίντεο που είδα στο κινητό μου αφού έφτασα σπίτι έμαθα ότι ο κύριος Μαζωνάκης πέθανε. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω.

«Καθαρίσαμε για λόγους υγιεινής τον χώρο»

Στη συμπληρωματική της κατάθεση αναφέρεται και στον καθαρισμό του χώρου. Του χώρου που μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου έγινε τόπος εγκλήματος. Και επομένως έπρεπε να παραμείνει ανέπαφος για να διερευνηθεί από τις αστυνομικές αρχές.

«Συμπληρωματικά στην από 09/09/2026 κατάθεση μου ενώπιόν σας, δηλώνω ότι όσα είχα καταθέσει είναι αληθή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος βρισκόταν στο δωμάτιο με το «INUS PHERESIS» με τον κύριο Μαζωνάκη;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Σίγουρα ήταν η κυρία. Την είδα με τα μάτια μου να εισέρχεται στο δωμάτιο μαζί του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ώρα προσήλθε ο κύριος Μαζωνάκης; Τι ώρα εισήλθε στο χώρο της θεραπείας και πόση ώρα παρέμεινε μέσα μέχρι την προσέλευση του ΕΚΑΒ;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ο κύριος Μαζωνάκης πέρασε μπροστά μου, όταν βρισκόμουν στα δωμάτια των νοσηλευτών νομίζω στις 15:30 ώρα περίπου και εισήλθε στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS». Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε στον κεντρικό χώρο του ιατρείου γιατί δεν έχουμε οπτική επαφή εμείς. Το ΕΚΑΒ δεν θυμάμαι ακριβώς τι ώρα ήρθε. Νομίζω στις 16:30 ώρα περίπου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά την παραλαβή του κυρίου Μαζωνάκη από σταθμό του ΕΚΑΒ καθάρισες εσύ ή κάποια άλλη υπάλληλος του ιατρείου το χώρο που βρισκόταν ο κύριος Μαζωνάκης;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Στο δωμάτιο εισήλθαμε όλες οι νοσηλεύτριες. Εγώ και άλλες δυο καθαρίσαμε όπως κάνουμε κάθε φορά μετά από οποιαδήποτε θεραπεία. Το μηχάνημα του «INUS PHERESIS» το χρησιμοποιεί αποκλειστικά η κυρία και εμείς απλά καθαρίζουμε τα ιατρικά αντικείμενα και υλικά. Κάποιες φορές έχει χρειαστεί εμείς οι νοσηλεύτριες να είμαστε παρούσες σε κάποια θεραπεία ώστε να βοηθάμε την κυρία παραδίνοντας της τα αντικείμενα στο χέρι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο καθαρίστηκε ο χώρος;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Είναι μια διαδικασία όπως σας είπα που κάνουμε κάθε φορά. Όταν φεύγει ο ασθενής καθαρίζεται ο χώρος για λόγους υγιεινής. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω.

Τι είπε η συνταξιούχος νοσηλεύτρια: «Είχε έρθει στο παρελθόν για υδροθεραπεία»

Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργάζεται σε καθεστώς ημιαπασχόλησης στο συγκεκριμένο ιατρείο αποκάλυψε πως ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν τον συγκεκριμένο χώρο του Κολωνακίου για υδροθεραπεία.

«Είμαι συνταξιούχος νοσηλεύτρια και δουλεύω ημιαπασχόληση στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιγράψτε μου το χώρο του ιατρείου καθώς και το που εργάζεται κάθε υπάλληλος;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ο κύριος έχει δικό του γραφείο, όπου δέχεται τους ασθενείς που βρίσκεται δεξιά από την κεντρική είσοδο του κεντρικού ιατρείου ενώ η κυρία έχει δικό της γραφείο στην αριστερή πλευρά. Ακριβώς μπροστά στην κεντρική είσοδο είναι το σαλόνι και ένας χώρος μικρός χώρος υποδοχής. Σε διάδρομο που βρίσκεται σε ευθεία και ελαφρώς δεξιά γραμμή από την κεντρική είσοδο βρίσκεται η γραμματειακή υποστήριξη και πίσω από αυτή βρίσκονται άλλοι τρεις χώροι όπου ο καθένας περιέχει κάποιο μηχάνημα, το οποίο εξυπηρετεί διαφορετική ιατρική πράξη.

Ο χώρος που βρίσκεται ευθεία από την κεντρική είσοδο και ελαφρώς δεξιά περιέχει το μηχάνημα «INUS PHERESIS», που χρησιμοποιείται για καθαρισμό αίματος. Σε διπλανό δωμάτιο υπάρχει άλλο ένα μηχάνημα «INUS PHERESIS» και στο τρίτο δωμάτιο υπάρχει ένα μηχάνημα «STEM CELLS» και Οζονοθεραπεία. Τους χώρους με τα μηχανήματα «INUS PHERESIS» χρησιμοποιεί αποκλειστικά η κυρία ενώ το τρίτο με τα «STEM CELLS» ο κύριος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα καθήκοντά σας στο ιατρείο που εργάζεστε;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Οι υπηρεσίες μου στο ιατρείο είναι να προετοιμάζω τον δίσκο με τα ιατρικά υλικά που χρησιμοποιεί η γιατρός. Όλες τις ιατρικές πράξεις αλλά και τα υλικά τα χρησιμοποιεί μόνο η κυρία στους ασθενείς και όπως είπα εμείς μόνο προετοιμάζουμε αυτά καθώς και το χώρο που θα γίνει η εξέταση ή η ιατρική πράξη. Φροντίζουμε για την καθαριότητα, την τάξη και την αντισηψία του χώρου και των μηχανημάτων. Στο ιατρείο εγώ εργάζομαι σχεδόν κάθε μέρα αλλά δεν δουλεύω πλήρες ωράριο παρά μόνο κάποιες ώρες.

Χθες δηλαδή 09/09/2026 και ώρα περίπου 15:00, ενώ βρίσκονταν στο χώρο των ιατρείων μπροστά από τη γραμματεία ακούσαμε να ανοίγει η κεντρική είσοδος και ακούσαμε τη φωνή του τραγουδιστή Μαζωνάκη Γιώργου. Ήταν η προγραμματισμένη θεραπεία του με το μηχάνημα «INUS PHERESIS» και με εντολή της γιατρού ήδη μία ώρα πριν την άφιξη του είχαμε καθαρίσει και προετοιμάσει το χώρο. Όταν κατάλαβα ότι είναι ο κύριος Μαζωνάκης εγώ βγήκα στο διάδρομο και έτρεξα να τον χαιρετήσω διότι δεν βλέπεις κάθε μέρα διάσημους από κοντά. Τον χαιρέτησα λέγοντας του «Γεια σας κύριε Μαζωνάκη» και εκείνος απάντησε «Γεια σας» και αμέσως εισήλθε στο βασικό γραφείο της κυρίας που όπως σας προανέφερα είναι αριστερά από την είσοδο.

Στο χώρο αυτό παρέμεινε λίγο παραπάνω από μισή ώρα και στη συνέχεια με συνοδεία της γιατρού πήγε στην τουαλέτα και μετά στο χώρο που βρίσκεται ευθεία και δεξιά από την κεντρική είσοδο και περιέχει ένα από τα μηχανήματα «INUS PHERESIS», που όπως είχε προγραμματιστεί θα έκανε τη θεραπεία. Αφού εισήλθε εκεί στο χώρο μαζί του παρέμεινε η γιατρός και αυτή έκλεισε την πόρτα. Εγώ την 16:15 ώρα σχόλασα και έφυγα από το ιατρείο. Κάποιες ώρες αργότερα, ενώ βρισκόμουν στο σπίτι μου διάβασα σε άρθρα στο Facebook και στην τηλεόραση ότι ο κύριος Μαζωνάκης πέθανε.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιγράψτε πως αντιληφθήκατε με τα μάτια σας τον κύριο Μαζωνάκη;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Όταν εισήλθε πρόσεξα ότι το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο και αυτό το κατάλαβα όταν του μίλησα. Δεν με κοίταξε. Επειδή ήταν κυριολεκτικά 2 με 3 δευτερόλεπτα η επαφή μας δεν πρόσεξα κάτι άλλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε εάν ο κύριος Μαζωνάκης είχε μεταβεί παλιότερα στο συγκεκριμένο ιατρείο και είχε προβεί στις ίδιες θεραπείες ή άλλες;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Από ότι έχω πληροφορηθεί από άλλες εργαζόμενες στο ιατρείο είχε προσέλθει στο παρελθόν για υδροθεραπεία. Για την συγκεκριμένη θεραπεία με το «INUS PHERESIS» δεν γνωρίζω αν είχε έρθει ξανά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε μετά την ολοκλήρωση κάθε θεραπείας «INUS PHERESIS»;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Αμέσως μετά την αποχώρηση του εκάστοτε ασθενή ο χώρος καθαρίζεται και απολυμαίνεται για να υποδεχτούμε τον επόμενο. Είναι θέμα υγιεινής.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος ήταν υπεύθυνος για το απόγευμα της 09/09/2026 για την καθαριότητα των χώρων;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Όταν έχουμε αποχωρήσει όλοι οι υπάλληλοι κάποιες φορές αναλαμβάνει την καθαριότητα των χώρων και των αντικειμένων η ίδια η γιατρός. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω.

«Για κάποια ιδιαίτερα ραντεβού η γιατρός μας ενημέρωνε προφορικά – Διαγράφουμε τα ραντεβού της τρέχουσας ημέρας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση της γραμματέως η οποία αναφέρεται στην «κρυφή ατζέντα» των δυο γιατρών επισημαίνοντας πως κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις ασθενών συνεννοούνται προφορικά με τους γιατρούς για τις συναντήσεις, ενώ στο τέλος της ημέρας διαγράφονται τα αρχεία.

«ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι προσήλθες να καταθέσεις;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Εργάζομαι ως γραμματέας στο ιατρείο εδώ και τρία περίπου χρόνια. Στο ιατρείο υπάρχουν αρκετά δωμάτια και οι γιατροί έχουν ξεχωριστά γραφεία και ξεχωριστούς χώρους που κάνουν τις θεραπείες και τις εξετάσεις των ασθενών. Δουλεύω καθημερινά από τις 13:00 έως 21:00 ώρες και δουλειά μου είναι να κανονίζω τα ραντεβού των γιατρών, τα οποία καταχωρώ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, απαντώ στα τηλέφωνα και κάνω μετρήσεις κάτι σαν βιοσυντονισμό, δηλαδή τοποθετώ δύο αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο μέτωπο του ασθενούς, πατάει πάνω σε δύο μεταλλικές πλακέτες, χέρια πόδια, τον σκανάρει το μηχάνημα και στέλνω τα αποτελέσματα στους γιατρούς για να τα αξιολογήσουν.

Στην καταχώριση των ραντεβού που κάνω αναγράφω μόνο ονοματεπώνυμο ασθενούς, τηλέφωνο επικοινωνίας και εάν έρχεται πρώτη επίσκεψη ή επανεξέταση. Υπάρχει μια κατηγορία ασθενών, η οποία δεν κλείνει τηλεφωνικά το ραντεβού, αλλά κανονίζουν απευθείας με τους γιατρούς και κατόπιν με ενημερώνουν για να τα καταγράψω. Τέτοιου είδους ήταν το σημερινό ραντεβού του κ. Μαζωνάκη, το οποίο ήταν στην 13:00 με 13:30 ώρα, αλλά καθυστέρησε και ήρθε περίπου 15:30 ώρα. Η γιατρός με είχε ενημερώσει ότι θα ερχόταν σήμερα το πρωί.

Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν. Μπήκε αμέσως στο γραφείο της γιατρού και έκλεισαν την πόρτα. Εκείνη την ώρα ο γιατρός ήταν στο γραφείο του και η νοσηλεύτρια ήταν στο χώρο του ιατρείου, όχι όμως στο γραφείο της γιατρού. Ο γιατρός έμπαινε και έβγαινε από το γραφείο της γιατρού, όμως έκλειναν πάντα την πόρτα.

Αν θυμάμαι καλά ο κ. Μαζωνάκης ήταν στο γραφείο της γιατρού περίπου 45 λεπτά όταν βγήκε από το γραφείο η γιατρός και μου ζήτησε να καλέσω το ΕΚΑΒ. Το κάλεσα από το τηλέφωνο του γραφείου και από το κινητό μου τηλέφωνο. Κάλεσα και από τα δύο τηλέφωνα, αλλά απάντησαν στο σταθερό. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ ήρθαν αμέσως, μπήκαν στο γραφείο της γιατρού, αλλά έκλεισαν την πόρτα και δεν είδα τι έκαναν. Λίγο μετά πήραν τον κ. Μαζωνάκη με καρέκλα και όπως τον είδα ήταν εν ζωή. Ο κ. Μαζωνάκης είχε έρθει και χθες, αν θυμάμαι καλά ήταν περίπου 17:00 η ώρα και όπως τον είδα ήταν πάλι λίγο αποπροσανατολισμένος, λιγότερο από σήμερα, μπήκε στο γραφείο της γιατρού, παρέμεινε για καμιά ώρα περίπου και έφυγε.

Όσα χρόνια εργάζομαι δεν είχα ξαναδεί τον κ. Μαζωνάκη και στο σημερινό ραντεβού δεν τον είχα καταχωρίσει ούτε ως πρώτη επίσκεψη ούτε ως επανεξέταση γιατί δεν ήξερα εάν είχε ξαναέρθει. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω.

Συμπληρωματικά στην από 09/09/2026 ένορκη κατάθεση μου, δηλώνω ότι όσα είχα καταθέσει είναι αληθή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ώρα είχε προγραμματισμένο ραντεβού ο Μαζωνάκης Γεώργιος;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Όπως ανέφερα και στην πρώτη κατάθεση μου κάποια ιδιαίτερα ραντεβού η γιατρός μας ενημέρωνε για αυτά προφορικά. Τέτοια περίπτωση ήταν και του κύριου Μαζωνάκη. Το ραντεβού που είχε κανονιστεί για την 08/09/2026 ήταν την 17:00 με 17:30 ώρα όπου προσήλθε κανονικά και παρέμεινε περίπου μία ώρα. Για το ραντεβού αυτό δεν θυμάμαι την ακριβή ώρα που προσήλθε εννοώντας σε λεπτά της ώρας.

Για το ραντεβού της 09/09/2026 πάλι προφορικά ενημερώθηκα από τη γιατρό και τοποθετήθηκε την ώρα 13:00 με 13:30. Στην περίπτωση αυτή επειδή δεν είχα ενημερωθεί αναφορικά με τον ακριβή λόγο της επίσκεψης και περάστηκε απλά το επίθετό του. Στο σημείο αυτό να αναφέρω όπως είπα και στην προηγούμενη κατάθεση μου ότι τα ραντεβού τα περνούσα ηλεκτρονικά στο ημερολόγιο της εφαρμογής I-CLOUD της γιατρού ώστε να το βλέπει απευθείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την προηγούμενη κατάθεση σας το ραντεβού είχε τοποθετηθεί για την 13:00 με 13:30 ώρα και αυτός προσήλθε την 15:30 ώρα. Επιβεβαιώνετε τα λεγόμενα σας από την αρχική κατάθεση;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ναι . Σωστά, αυτό έγινε.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το ραντεβού του κυρίου ΜΑΖΩΝΑΚΗ είναι καταχωρημένο στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του ιατρείου;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Το ανέφερα και παραπάνω. Ναι , στο ημερολόγιο του I-CLOUD.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάνατε κάποια ενέργεια για τη διαγραφή του ραντεβού από το ημερολόγιο;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ναι. Είναι μία διαδικασία που κάνουμε κάθε μέρα στο τέλος της. Διαγράφουμε τα ραντεβού της τρέχουσας ημέρας και επιβεβαιώνω αυτά της επόμενης ημέρας, τα οποία ήδη είναι συμπληρωμένα στο ημερολόγιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για τη διαγραφή των ραντεβού της τρέχουσας ημέρας από το ημερολόγιο την 09/09/2026, για ποιο λόγο προβήκατε στη διαγραφή τους; Σας ζήτησε κάποιος;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Όπως σας είπα είναι διαδικασία που τηρείται κάθε μέρα, με εντολή και των δύο γιατρών. Αυτό συμβαίνει στα ημερολόγια που αναγράφουν τα ραντεβού και των δύο γιατρών. Στην ουσία η διαγραφή γίνεται απευθείας στο I-CLOUD.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος βρισκόταν στο δωμάτιο με το «INUS PHERESIS» με τον κύριο Μαζωνάκη την 09/09/2026;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Εγώ κάθομαι στο χώρο της γραμματείας που βρίσκεται λοξώς δεξιά από την κεντρική είσοδο και δεν έχω οπτική επαφή με τα γραφεία των γιατρών. Το μηχάνημα «INUS PHERESIS» χρησιμοποιεί αποκλειστικά η γιατρός και αυτή πραγματοποιεί όλες τις ιατρικές πράξεις. Κάποιες φορές έχει χρειαστεί να παρίσταται κατά τη διάρκεια κάποιας πράξης και κάποια από τις νοσηλεύτριες αλλά ίσως για τη βοηθήσουν με τα ιατρικά αντικείμενα να της δίνουν ή να τα καθαρίζουν. Σίγουρα πάντως όχι για να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. Χθες την ώρα που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο ο κύριος Μαζωνάκης γνωρίζω ότι ήταν σίγουρα η κυρία μαζί του.

Δεν γνωρίζω αν ήταν κάποια από τις νοσηλεύτριες. Δεν θα μπορούσα να ξέρω σίγουρα διότι δεν έχω οπτική επαφή με την είσοδο του δωματίου και πάντα κλείνουν την πόρτα όταν υπάρχει ασθενής μέσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ώρα προσήλθε ο κύριος Μαζωνάκης; Τι ώρα εισήλθε στο χώρο της θεραπείας και πόση ώρα παρέμεινε μέσα μέχρι την προσέλευση του ΕΚΑΒ;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Την 15:30 ώρα περίπου ο κύριος Μαζωνάκης εισήλθε στο κεντρικό χώρο του ιατρείου, παρέμεινε περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά στο γραφείο της κυρίας και στην συνέχεια εισήλθε μαζί της στο δωμάτιο «INUS PHERESIS». Το ΕΚΑΒ έφτασε περίπου στις 16:20 ώρα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν συγκράτησα την ώρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά την παραλαβή του κυρίου Μαζωνάκη από σταθμό του ΕΚΑΒ καθάρισες εσύ ή κάποια άλλη υπάλληλος του ιατρείου το χώρο που βρισκόταν ο κύριος Μαζωνάκης;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ναι. Ο χώρος καθαρίστηκε από μένα και άλλα τρία πρόσωπα (τα κατονομάζει). Αυτές στην ουσία καθαρίζανε που γνωρίζουν τη διαδικασία και εγώ βοηθούσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο καθαρίστηκε ο χώρος;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ο καθαρισμός χώρου όπου πραγματοποιήθηκαν ιατρικές πράξεις είναι τυπική διαδικασία για λόγους υγιεινής. Είναι μια διαδικασία που ακολουθείται κάθε φορά. Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω και υπογράφω.

Τους «έκαψε» στους χρόνους η πρωινή γραμματέας

Η κατάθεση της πρωινής γραμματέως σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, αποκαλύπτει το πραγματικό χρόνο της άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

«Εργάζομαι ως γραμματέας στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Εργάζομαι εκεί πολλά χρόνια πλην ενός κενού τριών ετών από το 2020 μέχρι το 2023. Έχω αναλάβει την πρωινή βάρδια της γραμματειακής υποστήριξης του ιατρείου και συνήθως αποχωρώ στις 15:15 με 15:30 ώρα περίπου . Την Δευτέρα 07/09/2026 ενημερώθηκα από την συνάδελφο μου ότι πέραν των άλλων ραντεβού για την Τρίτη 08/09/2026 , απογευματινή ώρα είχε τοποθετηθεί ραντεβού για τον Μαζωνάκη Γεώργιο χωρίς να θυμάμαι την ακριβή ώρα. Για το ραντεβού είχε επικοινωνήσει απευθείας η κυρία με τον κύριο Μαζωνάκη και έτσι έγινε η κράτηση.

Την Τρίτη το απόγευμα όπως έμαθα αυτός ήρθε και εξετάστηκε στο ιατρείο. Εγώ δεν ήμουν εκεί γιατί είχα σχολασει νωρίτερα. Το βράδυ της Τρίτης ενημερώθηκα από τη συνάδελφο μου ότι κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης ο κύριος Μαζωνάκης θα ερχόταν ξανά για ιατρικές υπηρεσίες με την κυρία την 13:00 ώρα και στο πρόγραμμα ορίστηκε ραντεβού για εκείνη την ώρα. Εγώ την Τετάρτη 09/09/2026 ήμουν στο γραφείο μέχρι τις 15:26 ώρα. Ο κύριος Μαζωνάκης δεν ήρθε στην ώρα του αλλά περίπου στις 14:00 με 14:30 ώρα.

Τον είδα όταν μπήκε από την κεντρική είσοδο και τον χαιρέτησα λέγοντας του «Καλησπέρα, Καλώς ήρθατε κύριε Μαζωνάκης» και αυτός με χαιρέτησε και έκατσε στο σαλόνι της υποδοχής για περίπου δέκα λεπτά. Μετά από το δέκα λεπτά η κυρία τον παρέλαβε και κινηθήκαν μαζί προς κάποιο γραφείο. Δεν γνωρίζω αν μπήκε μαζί του στο γραφείο της ή αν εισήλθε στο δωμάτιο «INUS PHERESIS» απευθείας. Εγώ όπως είπα παραπάνω την 15:26 ώρα περίπου αποχώρησα καθώς τελείωσε η βάρδια μου. Λίγες ώρες μετά είδα στο διαδίκτυο ότι ο κύριος Μαζωνάκης πέθανε . Τότε κάλεσα απευθείας την σύναδελφό μου. Όταν μιλήσαμε λίγη ώρα αργότερα ήταν σε ταραχή και μου είπε ότι ο κύριος Μαζωνάκης στο ιατρείο ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση όταν ήρθε και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος βρισκόταν στο δωμάτιο με το «INUS PHERESIS» με τον κύριο Μαζωνάκη;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Από ότι ενημερώθηκα μόνο η κυρία ήταν μαζί του. Όπως σας είπα εγώ ήμουν ήδη στο σπίτι μου όταν συνέβησαν όλα αυτά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά την παραλαβή του κυρίου Μαζωνάκη από σταθμό του ΕΚΑΒ γνωρίζεις αν καθαρίστηκε ο χώρος με το μηχάνημα «INUS PHERESIS» που βρισκόταν ο κύριος Μαζωνάκης;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Το βράδυ της 09/09/2026 ενημερώθηκα από τη συνάδελφο μου, να ακυρώσω όλα τα ραντεβού της 10/09/2026 και μου έστειλε λίστα με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των πελατών και εγώ τους ενημέρωσα. Επίσης η συνάδελφος μου είπε ότι το ιατρείο θα παραμείνει κλειστό την επόμενη μέρα με εντολή των ιατρών. Στις 08:00 ώρα περίπου ενώ ήμουν στο σπίτι μου με κάλεσε τηλεφωνικά ο κύριος και μου ζήτησε να πάω στο ιατρείο και να παραλάβω κάποια έγγραφα και να τα παραδώσω στο δικηγόρο του. Επίσης με ενημέρωσε ότι πιθανόν έξω από το ιατρείο να είναι δημόσιες υπηρεσίες. Εγώ στις 09:10 ώρα περίπου έφτασα έξω από το κτίριο του Ιατρείου και βρήκα αστυνομικούς, δημοσιογράφους και κάμερες.

Όταν έφτασα στο χώρο του ιατρείου μέσα ήταν ήδη αστυνομικοί και ιατρικός σύλλογος και έκαναν έρευνα. Λίγο αργότερα ήρθαν στο σημείο και οι δυο συνάδελφοί μου και με ενημέρωσαν λίγο καλύτερα για το τι συνέβη. Όσον αφορά τον χθεσινό καθαρισμό του χώρου όπου βρισκόταν ο κύριος Μαζωνάκης, είναι μια τυπική διαδικασία που γίνεται πάντα μετά από κάποια ιατρική πράξη.

Τα κορίτσια στην καθαριότητας δεν ξέρουν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στο χώρο, δεν τις είχε ενημερώσει κανείς και έκαναν τη δουλειά τους όπως θα έκαναν κάθε άλλη φορά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορείς να μου περιγράψεις πως ήταν ο κύριος Μαζωνάκης όταν εισήλθε στο Ιατρείο;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ο κύριος Μαζωνάκης φαινόταν αποπροσανατολισμένος, το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και νομίζω ότι είχε ένα σημάδι στο πρόσωπο του. Επίσης μιλούσε κανονικά και είχε κανονική ενέργεια: δεν ήταν δηλαδή στα μάτια μου αδύναμος. Και μας μίλησε και χαμογελαστός ήταν. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω».