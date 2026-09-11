Κόσμος

11η Σεπτεμβρίου: Η CIA είχε προειδοποιήσει από το 1998 για τα σχέδια της Αλ Κάιντα και του Οσάμα μπιν Λάντεν

Σε ένα από τα έγγραφα, που φέρει ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 1998, η CIA αναφέρει ότι η Αλ Κάιντα μπορεί «να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μία αμερικανική πόλη»
Το One World Trade Center καταρρέει μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001
Το One World Trade Center καταρρέει μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 / AFP PHOTO / Φωτογραφία Chang W. Lee
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Αποκάλυψη – σοκ ανήμερα της 25ης επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA, αποδεικνύεται ότι η αμερικανική μυστική υπηρεσία είχε ενημερώσει την τότε κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, το 1998 ότι ο Οσάμα μπιν Λάντεν και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονταν για χτυπήματα στη χώρα.

Η CIA αποχαρακτήρισε την Παρασκευή (11.09.2026) περισσότερα από 70 προεδρικά σημειώματα πληροφοριών που αφορούσαν την τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της, τον Οσάμα μπιν Λάντεν, 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων προσφέρει «άνευ προηγουμένου διαφάνεια», καθώς καλύπτουν μία περίοδο τριών χρόνων πριν από το 2001 αλλά και μία ημέρα μετά την επίθεση.

Μάλιστα, η CIA κάνει λόγο στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα για «μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία μας».

Τα έγγραφα αυτά καταγράφουν «την ιστορία της μεταβαλλόμενης αντίληψης» που είχαν οι αναλυτές της CIA για την Αλ Κάιντα και τις προσπάθειές τους να εξακριβώσουν τα σχέδια του Οσάμα μπιν Λάντεν, παρά τις αποσπασματικές, ασαφείς και ατελείς πληροφορίες», προσθέτει η αμερικανική μυστική υπηρεσία.

Σε ένα από τα έγγραφα, που φέρει ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 1998, η CIA προειδοποιεί ότι η Αλ Κάιντα μπορεί «να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μία αμερικανική πόλη».

Σε άλλο, από τις 4 Δεκεμβρίου 1998, η υπηρεσία αναφέρει ότι ο Οσάμα μπιν Λάντεν «και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονται για επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και της πειρατείας σε ένα αεροπλάνο».

Και πράγματι, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 19 τρομοκράτες της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη, σε συντονισμένες επιθέσεις αυτοκτονίας στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, από τις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι.

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