Βρετανία: Καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ευθανασία με οριακή διαφορά 16 ψήφων

Με οριακή διαφορά απορρίφθηκε στη Βρετανία το νομοσχέδιο που θα άνοιγε τον δρόμο για την ευθανασία στην Αγγλία και την Ουαλία. Έπειτα από μια έντονη συζήτηση που κράτησε περίπου τέσσερις ώρες, 286 βουλευτές ψήφισαν κατά και 270 υπέρ.

Η ψηφοφορία επαναφέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στη Βρετανία το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της ευθανασίας, που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις τόσο μέσα στο Κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία. Η μικρή διαφορά των 16 ψήφων δείχνει πόσο διχασμένες παραμένουν οι απόψεις γύρω από το θέμα.

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Το νομοσχέδιο αφορούσε ασθενείς με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των έξι μηνών. Για να προχωρήσει η διαδικασία, το αίτημα θα έπρεπε να εγκριθεί από δύο γιατρούς και ένα σώμα εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, ο ίδιος ο ασθενής θα έπρεπε να είναι σε θέση να χορηγήσει στον εαυτό του τη θανατηφόρα ουσία.

Με την απόφαση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί διαφορετικό δρόμο από χώρες όπως το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Ελβετία και η Ουρουγουάη, όπου έχουν θεσπιστεί μορφές υποβοηθούμενου θανάτου. Στη Γαλλία, έπειτα από χρόνια συζητήσεων, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε σχετική μεταρρύθμιση τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε επιλέξει να μην πάρει μέρος στην ψηφοφορία, προκειμένου, όπως είχε δηλώσει, να μην «επηρεάσει τη συζήτηση». Η κυβέρνηση των Εργατικών κράτησε ουδέτερη στάση και άφησε τους βουλευτές να αποφασίσουν με βάση τη συνείδησή τους.

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Μια συζήτηση που έχει διχάσει τη χώρα

Η συγκεκριμένη πρόταση έχει περάσει από αρκετά στάδια και έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις. Μια προηγούμενη εκδοχή της είχε εγκριθεί οριακά από τους βουλευτές τον Ιούνιο του 2025, όμως η διαδικασία στη συνέχεια οδηγήθηκε σε αδιέξοδο στη Βουλή των Λόρδων. Το νομοσχέδιο επανήλθε στα μέσα Ιουνίου με πρωτοβουλία βουλευτή του Εργατικού Κόμματος.

Οι υποστηρικτές της αλλαγής θεωρούν ότι άνθρωποι που βρίσκονται στο τελικό στάδιο μιας ασθένειας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το τέλος της ζωής τους με αξιοπρέπεια. Από την άλλη πλευρά, όσοι αντιδρούν φοβούνται ότι μια τέτοια νομοθεσία θα μπορούσε να δημιουργήσει πιέσεις σε ηλικιωμένους, ανθρώπους με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της βουλευτού των Εργατικών Τζάνετ Ντέιμπι, η οποία αποκάλυψε ότι άλλαξε στάση μετά τις προηγούμενες ψηφοφορίες. Όπως είπε, «έβλεπε εφιάλτες για τον θάνατο» αφού είχε ψηφίσει υπέρ του νομοσχεδίου.

«Χρειάστηκε να δώσω μάχη εναντίον του ίδιου μου του εαυτού, γνωρίζοντας πως δεν ένιωθα άνετα με την απόφαση που είχα λάβει, πως η συνείδησή μου δεν ήταν ήρεμη», τόνισε.

Η Λορίν Έντουαρτς, βουλευτής των Εργατικών και εισηγήτρια του νομοσχεδίου, εξέφρασε την απογοήτευσή της για το αποτέλεσμα, κατηγορώντας το Κοινοβούλιο ότι «άφησε την ευκαιρία να χαθεί». Υποστήριξε ακόμη ότι η σημερινή νομοθεσία είναι «απλώς υπερβολικά σκληρή και υπερβολικά άδικη για να παραμείνει ως έχει».

Οι αντιδράσεις μετά την ψηφοφορία

Έντονη ήταν και η αντίδραση της οργάνωσης Dignity in Dying, η οποία τάσσεται υπέρ της αλλαγής της νομοθεσίας. Χαρακτήρισε την απόφαση ένα «καταστροφικό πλήγμα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους».

«Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Η αλλαγή της νομοθεσίας για την ευθανασία παραμένει ζήτημα του “πότε” και όχι του “αν”», τονίζει η οργάνωση.

Στην αντίθετη πλευρά, η ομάδα “Assist Us To Live”, στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι με αναπηρία και ασθενείς σε τελικό στάδιο, υποδέχθηκε θετικά το αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την απόρριψη του νομοσχεδίου «νίκη» για «όλους εκείνους που αυτό το νομοσχέδιο θα έβαζε σε κίνδυνο».

Η συζήτηση, πάντως, δύσκολα φαίνεται ότι θα τελειώσει εδώ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov στις 7 Σεπτεμβρίου, το 41% των Βρετανών δηλώνει υπέρ της νομιμοποίησης, ενώ το 28% τάσσεται κατά.