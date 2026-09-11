Βρετανία: 66χρονος ομολόγησε την άγρια δολοφονία πολύτεκνης μητέρας που αγνοείτο από το 1998 – Πέταξε το πτώμα της στα σκουπίδια

Την ενοχή του για τη δολοφονία μίας 33χρονης μητέρας επτά παιδιών που εξαφανίστηκε κοντά στο σπίτι της στη Βρετανία πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, ομολόγησε ένας άνδρας, 66 ετών σήμερα.

Σύμφωνα με το itv.com, ο Τρέβορ Ντάνκλεϊ δήλωσε στην αστυνομία ότι ξεφορτώθηκε το αποσυντεθειμένο πτώμα της Πατρίσιας Λάσλεϊ μήνες μετά τη δολοφονία της το 1998, σε μία αποκάλυψη που σοκάρει τη Βρετανία.

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Η Πατρίσια Λάσλεϊ, η οποία ήταν 33 ετών τότε και μητέρα επτά παιδιών, εθεάθη για τελευταία φορά κοντά στο σπίτι της στην οδό Χολ, στο Ντάντλεϊ της Αγγλίας, τον Σεπτέμβριο του 1998.

Την Παρασκευή (11.09.2026), ο 66χρονος ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία της και για μία ξεχωριστή κατηγορία σχετικά με την παρεμπόδιση της νόμιμης ταφής της, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Εφετείο του Γούλβερχαμπτον.

Ο Ντάνκλεϊ, κάτοικος της οδού Χίμλεϊ στο Ντάντλεϊ, δεν έδειξε καμία συγκίνηση στο εδώλιο, καθώς ο δικηγόρος του, Μπαλμπίρ Σινγκ, ανέφερε στον δικαστή ότι οι κατηγορίες είχαν απαγγελθεί με βάση μία αστυνομική κατάθεση.

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Όταν ο δικαστής Μάικλ Τσέιμπερς τον ρώτησε αν είχε βρεθεί το πτώμα του θύματος, ο συνήγορος υπεράσπισης απάντησε: «Όχι, επειδή αυτό συνέβη πριν από 28 χρόνια και το πτώμα είχε τοποθετηθεί στο υπόγειο.

«Αποσυντέθηκε. Όταν μετακόμισε, περίπου εννέα μήνες έως ένα χρόνο αργότερα, ο σκελετός πετάχτηκε στους κάδους απορριμμάτων»!

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρχε βάση για παραδοχή ενοχής, ο δικηγόρος του δολοφόνου είπε για την υπόθεση: «Εξαρτάται από αυτό που είπε ο κατηγορούμενος στην αστυνομία, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για το τι είχε συμβεί».

A man has pleaded guilty to the murder of a mother of seven who vanished near her home almost thirty years ago.



Patricia Lashley, who was 33 at the time, was last seen near her home on Hall Street, Dudley, in September 1998.https://t.co/zQcMEiVfIL — ITV News (@itvnews) September 11, 2026

Ο Ντάνκλεϊ, ο οποίος εμφανίστηκε στο εδώλιο φορώντας γυαλιά με στρογγυλό σκελετό και ένα γκρι πουλόβερ, προφυλακίστηκε και η ποινή του θα επιβληθεί στις 6 Νοεμβρίου.