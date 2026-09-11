Κόσμος

Γαλλία: Τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε στη Νορμανδία – Ανατράπηκε βαγόνι, 20 τραυματίες

Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι το τρένο συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο πριν εκτροχιαστεί
The high-speed TGV train is pictured after it has derailed on a trip to Paris, in Ingenheim, near Strasbourg, eastern France, Thursday, March 5, 2020. The train driver was seriously injured but managed to slam on the emergency brakes and bring the train to a halt. It was the first derailment on a high-speed TGV train in nearly 40 years of commercial service.
Εικόνα αρχείου / AP Photo/Jean-Francois Badias
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Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία μετά τον εκτροχιασμό περιφερειακού τρένου που μετέφερε περίπου 180 επιβάτες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ατύχημα έχουν τραυματιστεί περίπου 20 άνθρωποι.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ρουέν προς την Καέν και εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Κλεόν, στη Νορμανδία. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στο X ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για περίπου είκοσι τραυματίες», ανέφερε ο Γάλλος υπουργός.

Ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στην περιοχή, ενώ ο νομάρχης αναμενόταν να μεταβεί στο σημείο και «συντονίζει την κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης», σύμφωνα με τον υπουργό.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση. Αστυνομική πηγή ανέφερε στο BFMTV ότι το τρένο συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο πριν εκτροχιαστεί.

Από τη σύγκρουση ένα από τα βαγόνια ανατράπηκε, ενώ συνολικά τέσσερα βαγόνια βγήκαν από τις ράγες. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων αλλά και αυτά μεταξύ Καέν και Χάβρης.

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