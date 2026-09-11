Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα

Η 11η Σεπτεμβρίου παραμένει μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς οι τρομοκρατικές επιθέσεις άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για εκείνη την ημέρα και τις συνέπειές της, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα από την Ουάσινγκτον πως οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται σήμερα στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν.

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«Σήμερα, ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο Πεντάγωνο, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας κοντά στην Ουάσινγκτον, ένα από τα σημεία των επιθέσεων.

Trump:



We will never, ever forget.



That’s why we fight today. We don’t have a choice.



There can only be victory. pic.twitter.com/JgfG30uNvQ — Clash Report (@clashreport) September 11, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο Ιράν κατά την ομιλία του στην τελετή μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στο Πεντάγωνο, χαιρετίζοντας, όπως είπε, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που εργάζονται ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Trump on Iran:



We salute the service members working right now to ensure the world’s number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never, ever have a nuclear weapon. pic.twitter.com/4Ofpn3FxcY — Clash Report (@clashreport) September 11, 2026

«Χαιρετίζουμε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που εργάζονται αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσουν ότι ο υπ’ αριθμόν ένα κρατικός υποστηρικτής της τρομοκρατίας στον κόσμο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε.

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Με αναφορά στην ενότητα και την αντοχή των Αμερικανών έκλεισε την ομιλία του στο Πεντάγωνο ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε, η ημέρα εκείνη «μας θύμισε την τρομερή δύναμη του μίσους», αλλά παράλληλα έφερε στην επιφάνεια «τη δύναμη του αμερικανικού πνεύματος».

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η χώρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και στο μήνυμα που, όπως υποστήριξε, εξακολουθεί να έχει σημασία μέχρι σήμερα.

«Κανείς δεν μπορεί ποτέ να προετοιμαστεί για μια ημέρα όπως η 11η Σεπτεμβρίου. Μπορούμε όμως πάντα να επιλέγουμε να είμαστε το είδος του έθνους που είδε ο κόσμος εκείνες τις ημέρες που ακολούθησαν», δήλωσε.

Ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις νεότερες γενιές, σημειώνοντας ότι η μνήμη της 11ης Σεπτεμβρίου πρέπει να παραμείνει ζωντανή και τα παιδιά να γνωρίζουν «ότι η χώρα τους είναι καλή, ότι οι πατέρες τους είναι γενναίοι και ότι η σημαία μας είναι σύμβολο δικαιοσύνης και ελευθερίας».

Με αυτό το μήνυμα ολοκλήρωσε την ομιλία του στο Πεντάγωνο, συνδέοντας τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου με την ενότητα, την ελευθερία και την εικόνα της Αμερικής που θέλησε να προβάλει.