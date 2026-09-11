Τζάστιν Τριντό: Από πρωθυπουργός του Καναδά παραγωγός – Η νέα ζωή μετά την πολιτική

Νέα επαγγελματική σελίδα ανοίγει ο Τζάστιν Τριντό, αφήνοντας πίσω του την ενεργό πολιτική και στρέφοντας το ενδιαφέρον του στον χώρο των media και της ψυχαγωγίας. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά παρουσίασε τη νέα εταιρεία παραγωγής του, με την ονομασία Hope and Hard Work.

Ο Τζάστιν Τριντό, ο οποίος κυβέρνησε τον Καναδά για περίπου εννέα χρόνια, επέλεξε για τη νέα του εταιρεία ένα όνομα που συνδέεται άμεσα με την πολιτική του διαδρομή. Το Hope and Hard Work, δηλαδή «Ελπίδα και Σκληρή Δουλειά», προέρχεται από μια φράση που χρησιμοποιούσε συχνά στις ομιλίες του.

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Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή περιεχομένου για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τον ήχο, αλλά και στη δημιουργία ζωντανών εκδηλώσεων και εμπειριών. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά μέσα από «ιστοριών που μας βοηθούν να δούμε, να κατανοήσουμε και να συνδεθούμε ο ένας με τον άλλο, μέσω κινηματογραφικών, τηλεοπτικών, ηχητικών και live εμπειριών».

Στο νέο εγχείρημα ο Τριντό δεν είναι μόνος. Την εταιρεία ίδρυσε μαζί με την Κέιτι Τέλφορντ, η οποία υπήρξε προσωπάρχης του κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας.

Η παρουσίαση της Hope and Hard Work γίνεται την ίδια περίοδο με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου.

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Ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο του 2025 την απόφασή του να αποχωρήσει, έπειτα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό των Φιλελευθέρων και ενώ τα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις προκαλούσαν ανησυχία. Στην πρωθυπουργία τον διαδέχθηκε ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Μετά την αποχώρησή του, ο Τριντό κράτησε γενικά χαμηλότερο δημόσιο προφίλ, χωρίς ωστόσο να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει πραγματοποιήσει ομιλίες, μεταξύ άλλων, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ενώ ιδιαίτερη δημοσιότητα έχει πάρει και η σχέση του με την Αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι.

Η στροφή του στον χώρο της ψυχαγωγίας θυμίζει την πορεία που ακολούθησαν μετά τον Λευκό Οίκο ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα. Το ζευγάρι δημιούργησε το 2018 τη Higher Ground Productions, η οποία στη συνέχεια προχώρησε σε πολυετή συνεργασία με το Netflix για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.