Σαουδική Αραβία: Έκλεισε ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής – Δύσης μετά από χτύπημα, πολλοί τραυματίες

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (11.09.2026) ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής – Δύσης έκλεισε προσωρινά, καθώς έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία επικαλούνται μία πηγή στο υπουργείο, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις αυτές στον αγωγό πετρελαίου και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

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Αργότερα, έγινε γνωστό ότι οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν με στρατιωτικά drones που προήλθαν από το Ιράκ.

Το σαουδαραβικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίποινα σε αυτό το στάδιο, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού του Ιράκ.

Ωστόσο, το Ριάντ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαφυλάξει την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας, καθώς και τις κρίσιμες υποδομές της.

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Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις.

The largest oil pipeline crossing Saudi Arabia—running from the Persian Gulf to the Red Sea, from Jubail to Yanbu—is on fire after being attacked by the Houthis. pic.twitter.com/flPRPittDP — João Brehm (@joaobrehm) September 11, 2026

Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής – Δύσης (Petroline) στη Σαουδική Αραβία είχε κλείσει προσωρινά τον Απρίλιο, τότε λόγω επίθεσης με drone, ωστόσο η λειτουργία και η πλήρης παραγωγική του ικανότητα αποκαταστάθηκαν πλήρως λίγες ημέρες αργότερα.