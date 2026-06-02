20χρονος πιλότος κέρδισε ιδιωτικό τζετ από τον MrBeast και λίγους μήνες μετά συνελήφθη με 261 κιλά μαριχουάνας

Μέσα σε λίγους μήνες, η ζωή του 20χρονου πιλότου Τζαμπάρι Μπράουν έκανε μια απίστευτη στροφή. Ο νεαρός, που έγινε γνωστός παγκοσμίως όταν κέρδισε ένα πολυτελές ιδιωτικό τζετ σε πρόκληση του MrBeast, συνελήφθη στην Παραγουάη κατηγορούμενος για μεταφορά μεγάλης ποσότητας μαριχουάνας.

Ο Μπράουν, γνωστός στα social media ως «Captain Treezy», είχε κλέψει τις εντυπώσεις πριν από πέντε μήνες, όταν συμμετείχε μαζί με άλλους 99 πιλότους σε βίντεο του διάσημου YouTuber MrBeast. Μετά από μια σειρά απαιτητικών δοκιμασιών αναδείχθηκε νικητής και κέρδισε ένα ιδιωτικό τζετ αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Η στιγμή που συνειδητοποίησε τη νίκη του έγινε viral, καθώς έπεσε στο πάτωμα και ξέσπασε σε λυγμούς από τη συγκίνηση.

Η στιγμή της νίκης ήταν για τον ίδιο εντελώς σουρεαλιστική. Όπως περιέγραψε, το μυαλό του γέμισε σκέψεις και απορίες, με την πρώτη να είναι αν είχε μόλις γίνει εκατομμυριούχος. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω», ανέφερε, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Μια μέρα, απλά έλαβα ένα τηλεφώνημα… με ρώτησαν αν ήμουν διαθέσιμος από τις 8 έως τις 18 Οκτωβρίου, και δεν έλεγξα το πρόγραμμά μου, απλά είπα ναι… Δεν είχα καμία ιδέα για το τι επρόκειτο, απλά ήξερα ότι ήταν με τον MrBeast, και ότι θα περιελάμβανε διεθνή ταξίδια. Είναι μια απερίγραπτη στιγμή, γιατί όλα έγιναν τόσο γρήγορα, αλλά και τόσο αργά. Σκέφτηκα: “Αυτό σημαίνει ότι είμαι εκατομμυριούχος τώρα;” Σκεφτόμουν τα πάντα. Σκεφτόμουν: “Δεν γίνεται, δεν το πιστεύω.” Ήταν δύσκολο να καταλάβω οτιδήποτε, ξέρεις, και μετά σκεφτόμουν ότι μόλις κέρδισα μια πρόκληση του MrBeast, θα είμαι στο επίκεντρο της προσοχής».

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Όταν κατάλαβε ότι είχε κερδίσει το ιδιωτικό τζετ, η αντίδρασή του έγινε αμέσως viral. Ο νεαρός, που μέχρι σήμερα ονειρευόταν να πετά επαγγελματικά αεροσκάφη, βρέθηκε ξαφνικά να είναι ο ιδιοκτήτης ενός αεροπλάνου αξίας εκατομμυρίων, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές που έχουν καταγραφεί ποτέ σε βίντεο του MrBeast.

Τώρα όμως το όνομά του βρίσκεται ξανά στα πρωτοσέλιδα για εντελώς διαφορετικό λόγο. Η Εθνική Γραμματεία Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Παραγουάης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον 20χρονο στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Silvio Pettirossi», καθώς φέρεται να εμπλέκεται στη μεταφορά περισσότερων από 261 κιλών μαριχουάνας υψηλής περιεκτικότητας σε THC.

From winning a private jet in a MrBeast contest to a drug bust in Paraguay.



Jabari Stephen Brown (aka Captain Treezy), the pilot who won an executive aircraft worth millions in a 2025 MrBeast challenge, was detained in connection with a Senad operation.



A private jet… pic.twitter.com/stZJRgUrMz — Steven J. Latham (@StevenJLatham1) June 2, 2026

Σύμφωνα με τις Αρχές, το παράνομο φορτίο είχε εκτιμώμενη αξία περίπου 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στη μαύρη αγορά της Βραζιλίας. Μαζί με τον Μπράουν συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα: η 39χρονη Marisol Rivas από τη Νέα Υόρκη, ο 42χρονος Troy Anthony Vásquez από τη Φλόριντα και ο 58χρονος David Thomas Wise από την Καλιφόρνια.

Σε ανακοίνωσή της, η SENAD χαρακτήρισε την επιχείρηση σημαντικό πλήγμα κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, τονίζοντας ότι η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Hummingbird». Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο νεαρός πιλότος είχε γίνει γνωστός παγκοσμίως ως το παιδί που κέρδισε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο και είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα.