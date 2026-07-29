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Ο Τζάρεντ Λέτο κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα από 4 γυναίκες όταν εκείνες ήταν ανήλικες

Τέσσερις άλλες γυναίκες κατηγορούν τον τραγουδιστή τι τους έκανε «περίεργες και συχνά πολύ σεξουαλικές» τηλεφωνικές κλήσεις όταν ήταν νεότερες
Τζάρεντ Λέτο
Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ / ΕΡΑ
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Δέκα γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλικά αδικήματα, όπως φάνηκε από το νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο Τζάρεντ Λέτο: Το Σκοτεινό Μυστικό του Χόλιγουντ που προβλήθηκε την Τετάρτη (28.07.2026). Οι 9 από αυτές αποκάλυψαν για πρώτη φορά την ιστορία τους ενώ οι 4 από αυτές ισχυρίζονται ότι τα αδικήματα έγιναν όταν ήταν ανήλικες.

Μία από τις γυναίκες που εμφανίστηκαν στο ντοκιμαντέρ, κατηγορεί τον Οσκαρικό Τζάρεντ Λέτο, ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά σε μοτέλ όταν ήταν 17 χρόνων. Μια άλλη ισχυρίζεται ότι ο γνωστός τραγουδιστής την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 χρόνων.

Η τρίτη γυναίκα περιγράφει πώς φέρεται να είχε σεξουαλικές επαφές με τον Λέτο στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 χρόνων, κάτω από την ηλικία συναίνεσης, κάτι που επομένως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιασμός. Ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός «απέτρεψε» συζήτηση σχετικά με την ηλικία συναίνεσης που είναι τα 18 στην πολιτεία.

Η τέταρτη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο Λέτο, αρχηγός της μπάντας Thirty Seconds to Mars, της έκανε επανειλημμένα τηλεφωνήματα με σεξουαλικό περιεχόμενο όταν ήταν 16 χρόνων και, τουλάχιστον μία φορά, της πρότεινε ερωτική συνεύρεση.

Στο ντοκιμαντέρ του BBC αναφέρεται ότι υπάρχει συμφωνία εμπιστευτικότητας που ζητήθηκε να υπογράψει η τέταρτη γυναίκα για να την εμποδίσουν να συζητήσει τη σχέση της με τον Λέτο. Εκείνη αρνήθηκε να την υπογράψει.

Τέσσερις άλλες γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο ότι τους έκανε «περίεργες και συχνά πολύ σεξουαλικές» τηλεφωνικές κλήσεις όταν ήταν νεότερες.

Όλες οι καταγγελίες των γυναικών που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ αφορούν το χρονικό διάστημα μεταξύ 2002 και 2016, όταν ο ηθοποιός ήταν 30 και 40 ετών.

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