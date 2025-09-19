23χρονη κόντεψε να χάσει το δάχτυλό της από δαχτυλίδι γάμου – Η πρόταση που κατέληξε στο νοσοκομείο

Ποιος να το περίμενε ότι μία πρόταση γάμου, θα μπορούσε να πάει τόσο στραβά που η μέλλουσα νύφη, παραλίγο να χάσει το δάχτυλό της λόγω του δαχτυλιδιού που της φόρεσε ο αγαπημένος της όταν της πρότεινε να γίνει η γυναίκα της ζωής του.

Ο λόγος για την 23χρονη Iona, που κατέληξε στο νοσοκομείο λίγο αφού είπε το «I do» στον καλό της, όταν της έκανε πρόταση γάμου με ένα όχι και τόσο τυχερό, θα έλεγε κανείς, δαχτυλίδι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, η νεαρή γυναίκα, έλαμπε από ευτυχία, όταν ο 20χρονος σύντροφός της, Jacob, γονάτισε και της ζήτησε να τον παντρευτεί ένα ιταλικό εστιατόριο στην πόλη τους, το Crewe στο Cheshire.

Όμως το δαχτυλίδι που της πέρασε στο χέρι ήταν λίγο μικρό, κάτι που όμως δεν την απέτρεψε από το να το φορέσει, έστω και με ζόρι.

Κάπου εκεί ήταν που ξεκίνησε και η περιπέτειά της. Το ζευγάρι, πανευτυχές, επισκέφθηκε αμέσως τους γονείς τους για να μοιραστούν τα χαρμόσυνα νέα και για να δείξει η Iona το δαχτυλίδι της.

Καθώς το παρουσίαζε περήφανη στην οικογένεια, παρατήρησε ότι το δάχτυλό της άρχισε να πρήζεται και να πονάει έντονα.

«Πήγαμε στο σπίτι του Jacob και η μητέρα του ήθελε να δει το δαχτυλίδι από κοντά. Προσπάθησα να το βγάλω, αλλά δεν έβγαινε με τίποτα. Είχα απογοητευτεί και του είπα: “Μπορείς απλά να το βγάλεις; Έχω κουραστεί πια”», είπε η Iona.

Αφού δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν το ασημένιο δαχτυλίδι, η Iona και ο αρραβωνιαστικός της πήγαν στα επείγοντα του νοσοκομείου Crewe Leighton.

Οι γιατροί δοκίμασαν διάφορες πατροπαράδοτες μεθόδους για να το βγάλουν όπως το να αλείψουν το δάχτυλο με υγρό πιάτων, ή να περάσουν σπάγκο γύρω του και να το τραβήξουν, όμως μάταια.

Τελικά, αποφάνθηκαν ότι η μόνη λύση ήταν να κόψουν το δαχτυλίδι – μόλις λίγες ώρες αφού η Iona είχε υποσχεθεί να μην το βγάλει ποτέ από το χέρι της.

Ήταν μια σκληρή απόφαση, αλλά έσωσε το δάχτυλό της. Οι γιατροί της είπαν ότι αν είχε περιμένει μέχρι το πρωί, θα το είχε χάσει εντελώς, αφού η κυκλοφορία είχε διακοπεί πλήρως.

Η Iona σχολίασε: «Θα μπορούσα να είχα χάσει το δάχτυλό μου», ενώ πρόσθεσε πως στάθηκε τυχερή, μέσα σε όλη την περιπέτειά της, καθώς κανονικά ο σύντροφός της ήθελε να της κάνει πρόταση γάμου στο ταξίδι τους στην Τουρκία, που θα γινόταν σε λίγους μήνες, όμως λόγω προβλήματος υγείας ενός συγγενικού τους προσώπου επέσπευσε την πρόταση.