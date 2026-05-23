Κίνα: Η χειρότερη τραγωδία σε ορυχείο τα τελευταία 17 χρόνια η έκρηξη που σκότωσε τουλάχιστον 90 άτομα

Μία αδιανόητη τραγωδία έχει συγκλονίσει την Κίνα αφού τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στα βορειοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα (23/5/2026).

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα πάρει ένα σοβαρό μάθημα από αυτή την έκρηξη που οδήγησε στην πολύνεκρη τραγωδία που έχει να συμβεί σε ορυχείο στη χώρα εδώ και περίπου 17 χρόνια.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ανθρακωρυχείο αυτό, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη η έκρηξη αργά χθες (τοπική ώρα), σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Οι περισσότεροι είχαν διασωθεί μέχρι σήμερα το πρωί αλλά τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν διευκρίνισε εάν υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων απέστειλαν 345 μέλη τους στο σημείο. Σε εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση φαίνονται διασώστες με κράνη να κουβαλούν φορεία και πολλά ασθενοφόρα.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

The accident occurred at a coal mine. According to Xinhua, at least 82 people were killed in the gas explosion, while another 10 are considered missing. pic.twitter.com/efDIJpvVH5 — FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) May 23, 2026

Τα δυστυχήματα στα ορυχεία άνθρακα είναι συχνά αλλά αυτή τη φορά πρόκειται για το πλέον πολύνεκρο από τον Νοέμβριο του 2009, όταν έκρηξη αερίου σε ορυχείο στη Χεϊλονγκτζιάνγκ είχε στοιχίσει τη ζωή σε 108 ανθρώπους.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα.

Ο Σι τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να «αντλήσουν διδάγματα από το συμβάν αυτό (…), να παραμένουν μόνιμα σε επαγρύπνηση για την εργασιακή ασφάλεια (…) και να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν τέτοια μείζονα και καταστροφικά ατυχήματα».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα, οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση στελέχη της εταιρίας που ήταν υπεύθυνη για το ορυχείο.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.