Νότινγκ Χιλ: Ινδοί δισεκατομμυριούχοι θέλουν να οικειοποιηθούν την διάσημη γειτονιά – Κοινωνικές κατοικίες και σπίτια για υπηρέτες

Όταν ένας Ινδός μεγιστάνας της ένδυσης και η σύζυγός του, ηθοποιός του Μπόλιγουντ, αγόρασαν μια ετοιμόρροπη έπαυλη στο Νότινγκ Χιλ για 21 εκατομμύρια λίρες πριν από τρία χρόνια, όντας δισεκατομμυριούχοι, κανείς δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, λίγο μετά την αγορά του 200 ετών ακινήτου στο δυτικό Λονδίνο το 2023, στη διάσημη γειτονιά του Νότινγκ Χιλ, ο δισεκατομμυριούχος Άναντ Αχούτζα, 42 ετών, και η Σόναμ Καπούρ, η οποία έχει 33 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, υπέβαλαν σχέδια για την πλήρη κατεδάφισή του.

Το ζευγάρι θέλει να κατεδαφίσει τα πάντα εσωτερικά, διατηρώντας μόνο τους τέσσερις εξωτερικούς τοίχους, και να χτίσει μια πισίνα στο υπόγειο, καθώς και ένα υπόγειο γήπεδο μπάσκετ.

Εκτός από μία μικρή αναστάτωση και λίγο θόρυβο από τις κατασκευές, οι κάτοικοι που ζουν στο «Χίλκρεστ», ένα συγκρότημα διαμερισμάτων που εφάπτεται του ακινήτου, συνέχισαν να μην δίνουν ιδιαίτερη σημασία.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια τριετής διαμάχη για τον σχεδιασμό, με αντιρρήσεις και εφέσεις να ανταλλάσσονται συνεχώς, μέχρι που το ζευγάρι δισεκατομμυριούχων τελικά έλαβε έγκριση σχεδιασμού. Αλλά με ποιο κόστος; Οι επιπτώσεις αυτών των αντιρρήσεων είναι πλέον σαφείς.

Οι ανησυχίες και μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής

Οι ίδιοι κάτοικοι έχουν κατηγορήσει τους πλούσιους γείτονές τους ότι αγόρασαν πέντε διαμερίσματα στο τετράγωνό τους για συνολικά περίπου 4 εκατομμύρια λίρες, τα οποία, όπως λένε, θα χρησιμοποιηθούν ως «κατοικίες για τους υπηρέτες».

Οι κάτοικοι που μίλησαν στην Daily Mail ισχυρίζονται ότι τα πέντε διαμερίσματα που αγόρασε μια εταιρεία που συνδέεται με το ζευγάρι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αθέμιτη επιρροή στο διοικητικό συμβούλιο του τετράγωνού τους για την έγκριση των σχεδίων ανακαίνισής τους.

Η εταιρεία αγόρασε επίσης το γκαράζ του τετράγωνου, το οποίο χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως αποθήκη – αλλά θα μπορούσε να φιλοξενήσει μέρος της συλλογής αυτοκινήτων του ζευγαριού.

Όταν όμως οι ντόπιοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, ισχυρίζονται ότι προειδοποιήθηκαν σε μια ιδιωτική συνάντηση με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας ότι εάν προκαλούσαν φασαρία, τα διαμερίσματα θα διατίθεντο για «κοινωνική στέγαση».

Ένας ιδιοκτήτης σπιτιού μας είπε: «Μας κάνουν να φοβόμαστε να μιλήσουμε ανοιχτά μόνο και μόνο επειδή είναι ισχυροί.

«Έχουμε δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας εδώ και αυτό αλλάζει επειδή κάποιοι δισεκατομμυριούχοι θέλουν να κάνουν το σπίτι μας μια ακόμη παιδική χαρά. Αυτό θα αλλάξει ακόμη περισσότερο αν αφήσουν ανθρώπους να μπουν από αυτό που αποκαλούν «κοινωνική στέγαση». Είναι μια περίεργη απειλή. Όλο αυτό βρωμάει. Δεν ζει κανείς καν σε κάποια από τα διαμερίσματα τώρα. Κάποια ανακαινίζονται. Αλλά στο παρασκήνιο έχουν λόγο για το τι συμβαίνει εδώ. Πώς είναι αυτό αποδεκτό;»

Ένας άλλος κάτοικος είπε ότι είχαν σταλεί προηγουμένως νομικές επιστολές από ιδιοκτήτες σπιτιών από κάποια από τα 23 διαμερίσματα στο Hillcrest σχετικά με τα σχέδια της διπλανής κατοικίας.

«Φοβόμαστε να μιλήσουμε ανοιχτά επειδή δεν θέλουμε να μας μηνύσουν δισεκατομμυριούχοι. Έχουν ήδη εξαπολύσει απειλές αφού κάποιοι από εμάς μιλήσαμε στον Τύπο. Τα σχέδιά τους εγκρίθηκαν από το συμβούλιο πριν από δύο εβδομάδες, οπότε τώρα φοβόμαστε τον θόρυβο.» Υπάρχει ένας τοίχος σε όλο το μήκος αυτού του ακινήτου. Τώρα έχουν τέσσερις μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο κτίριό μας και υπάρχουν μόνο 23 διαμερίσματα».

«Έχουν μια εναλλασόμενη ομάδα ανθρώπων, πείτε τους προσωπικό ή υπηρέτες, που αλλάζουν σε ένα διαμέρισμα συνεχώς. Πριν από δύο εβδομάδες εγκρίθηκαν τα σχέδια οικοδόμησης. Υπήρξε μια μεγάλη πολεοδομική μάχη και έφεση. Φανταζόμαστε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν σύντομα».

«Έχεις την αίσθηση ότι νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και πάντα είχαμε κανόνες για το πώς μπορούν οι άνθρωποι να ανακαινίσουν ένα κτίριο και πώς πρέπει να αλληλεπιδρούν με τον διαχειριστή. Αλλά όταν έρχονται άνθρωποι με τόσα χρήματα, απλώς δεν κάνουν πια αυτό που γινόταν παλιά».

Ένας άλλος κάτοικος υπερασπίστηκε το ζευγάρι, λέγοντας ότι «αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σε μια πόλη όπως το Λονδίνο», προσθέτοντας: «Είναι σαν καταιγίδα σε ένα φλιτζάνι τσαγιού».

Το ζευγάρι των δισεκατομμυριούχων

Η Kapoor, 40 ετών, έχει πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά από μεγάλους τίτλους στο Bollywood και είναι κόρη του Anil Kapoor, 69 ετών, ο οποίος υποδύθηκε τον παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιών στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Slumdog Millionaire.

Σταρ του Bollywood τρίτης γενιάς, η τελευταία της ταινία κυκλοφόρησε το 2023 και έχει προωθήσει μάρκες όπως οι Dior και Lancome στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ahuja ασχολείται με την εταιρεία Shahi Exports, μια εταιρεία κατασκευής ρούχων της δισεκατομμυριούχου οικογένειάς του.

Το ισχυρό ζευγάρι κατέχει επίσης σπίτια στο Δελχί και τη Βομβάη, καθώς και ένα διαμέρισμα και ένα στούντιο στο Νότινγκ Χιλ που παρουσιάστηκαν σε ένα βίντεο του Architectural Digest.

Ένας εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε ότι η Kapoor δεν είχε άμεση εμπλοκή στην εταιρεία που αγόρασε τα διαμερίσματα και αποκτήθηκαν για επενδυτικούς σκοπούς.